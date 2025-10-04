Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на то, что полузащитник «Монако» Поль Погба может вернуться в сборную Франции.

Поль Погба
Поль Погба globallookpress.com

«Он всё ближе к тому, чтобы снова стать футболистом.  Что касается сборной — я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель.  Но сначала ему нужно пройти несколько этапов.

Первый — выйти на поле в составе "Монако".  Надеюсь, ему это удастся.  Это станет для него важным шагом и большой радостью.

А дальше — посмотрим.  Если я сейчас скажу "да", все решат, что он уже возвращается.  Если скажу "нет" — сочтут, что я дурак.  Поэтому лучший вариант — пожелать ему успешно преодолеть первый этап», — приводит слова Дешама Goal.com.

Напомним, ранее Погба был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.