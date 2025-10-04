Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на то, что полузащитник «Монако» Поль Погба может вернуться в сборную Франции.

Поль Погба globallookpress.com

«Он всё ближе к тому, чтобы снова стать футболистом. Что касается сборной — я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель. Но сначала ему нужно пройти несколько этапов.

Первый — выйти на поле в составе "Монако". Надеюсь, ему это удастся. Это станет для него важным шагом и большой радостью.

А дальше — посмотрим. Если я сейчас скажу "да", все решат, что он уже возвращается. Если скажу "нет" — сочтут, что я дурак. Поэтому лучший вариант — пожелать ему успешно преодолеть первый этап», — приводит слова Дешама Goal.com.

Напомним, ранее Погба был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.