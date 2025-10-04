Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Вест Хэма» (2:0).

Микель Артета globallookpress.com

«Очень рад. Мы знали, что это будет тяжелый матч. Мы провели три матча за семь дней и две очень напряженные игры перед этим. Очень рад.

Когда мы играли с "Ньюкаслом", мы говорили, что должны извлечь уроки из прошлого и из шрамов, которые остались у нас после предыдущих матчей на этом стадионе. Мы также проиграли два предыдущих матча на "Эмирейтс", но выиграли сегодня и полностью заслужили это», — приводит слова Артеты BBC.

У «Арсенала» стало 16 очков и первое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (4) — 19-й.