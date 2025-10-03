Стал известен состав сборной Италии на октябрьский учебно-тренировочный сбор.
Вратари: Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус), Диего Коппола (»Брайтон«), Джованни Ди Лоренцо (»Наполи«), Маттео Габбия (»Милан«), Джанлука Манчини (»Рома«), Дестини Удоджи (»Тоттенхэм«);
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — "Интер"), Брайан Кристанте (»Рома«), Мануэль Локателли (»Ювентус), Ханс Николусси-Кавилья («Фиорентина»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);
Нападающие: Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини («Болонья»), Франческо Эспозито («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Атлетико»), Матео Ретеги («Аль-Кадисия»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют против Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября) в рамках квалификации ЧМ-2026.