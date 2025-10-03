Подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют против Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Стал известен состав сборной Италии на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

1.80

Прогнозы•Завтра 21:45 «Аталанта» — «Комо». Прогноз и ставка У кого прервется беспроигрышная серия?

Футбол•Сегодня 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Футбол•Вчера 21:44 «Рома» — «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Вчера 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Футбол•Вчера 12:24 Будущее «Сан-Сиро»: почему один из самых культовых стадионов Европы будет снесен и построен заново

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:46 Слишком рано или в самый раз? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Футбол•Сегодня 13:05 «Карабах» среди грандов, а «Аякс» тонет: кто удивил во втором туре Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 13:11 «Души в клубе больше нет»: как упрямство Рэтклиффа мешает «МЮ» уволить Аморима

Футбол•01/10/2025 12:41 «Я коллекционирую отношения, а не трофеи». Почему мы скучаем по футболу Клоппа, а он — нет

Футбол•01/10/2025 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Выбор читателей

Футбол•27/09/2025 12:49 «Реал» против «Атлетико»: почему мадридское дерби стало таким токсичным

Футбол•30/09/2025 16:07 Нетерпеливые: в «Факеле» снова отставка — Шалимова не спасло место в топ-3 ФНЛ

Футбол•29/09/2025 12:16 Хватит экспериментов! Шесть причин, почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить Аморима

Футбол•30/09/2025 07:15 Илья Казаков: У «Краснодара» синдром второго года и неожиданные кадровые проблемы

Футбол•30/09/2025 12:53 Восточное испытание: «Реал» летит за 4000 миль, чтобы забыть дерби

Самое интересное

Футбол•04/07/2025 09:36 Душевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист

Футбол•29/06/2025 11:50 Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой

Футбол•27/06/2025 10:38 Нёргор следующий? Пять «скучных» трансферов, которые сразу принесли титул в АПЛ

Бои•26/06/2025 14:12 Вера, Эдвардс и еще 5 переоцененных бойцов UFC на сегодняшний день