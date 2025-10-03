Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Семь лет ждали еврокубков на «Балаидосе» — и дождались вечера, который действительно запомнится. «Сельта» не просто взяла первые очки в Лиге Европы и первые в сезоне вообще, она вернулась к узнаваемой версии команды Клаудио Хиральдеса: давление, скорость, комбинации через фланги и Яго Аспас как маэстро.

Результат матча

СельтаВигоСельта3:1ПАОКПАОКСалоники
0:1 Георгиос Якумакис 37' 1:1 Яго Аспас 45+2' 2:1 Борха Иглесиас 53' 3:1 Уиллот Сведберг 70'
Сельта:  Йонуц Раду,  Ману Фернандес,  Карл Старфельт,  Маркос Алонсо,  Хави Руэда (Хави Родригес 83'),  Дамиан Родригес,  Оскар Мингуэза (Карлос Домингес 67'),  Илаш Мориба,  Уиллот Сведберг (Пабло Дуран 74'),  Яго Аспас (Брайан Сарагоса 74'),  Борха Иглесиас (Ферран Жуджла 67')
ПАОК:  Иржи Павленка,  Абдул Рахман Баба,  Иоаннис Михайлидис,  Алессандро Вольякко (Томаш Кендзёра 74'),  Хуан Састре,  Яннис Константелиас,  Мади Камара (Тайсон 70'),  Магомед Оздоев,  Алессандро Бьянко (Фёдор Чалов 61'),  Георгиос Якумакис (Суалихо Мейте 61'),  Кирилл Десподов (Андрия Живкович 70')
Жёлтые карточки:  Оскар Мингуэза 41',  Уиллот Сведберг 43',  Илаш Мориба 79'  —  Георгиос Якумакис 51',  Магомед Оздоев 90+2'

Хозяева стартовали активно: Маркос Алонсо ворвался из глубины, замыкая подачу Мингесы — вытащил Иржи Павленка.  Илаиш Мориба приложился издали — рядом с перекладиной.  Лучший момент упустил Хави Руэда: после роскошной пятки Аспаса у него был чистый выход к воротам, но чех снова спас.

Атмосфера на «Балаидос» перед матчем
Атмосфера на «Балаидос» перед матчем globallookpress.com

И именно в такой игре, где «Сельта» контролирует всё, всплыло старое проклятие — ошибка на выходе из обороны.  Неловкий розыгрыш между Руэдой и Ману Фернандесом, рывок Константелиаса, удар —Раду парирует, а на добивании первым оказывается Якумакис.  Первый шанс — первый гол гостей.

К счастью для Виго, ответ последовал до свистка на перерыв.  В компенсированное время Мингеса вновь нашёл пространство справа и выверил подачу, и кто же ещё, если не Яго Аспас, мог аккуратным кивком отправить мяч в сетку — 1:1.  По сути и по духу матча.

Яго Аспас
Яго Аспас globallookpress.com

От нервов к спокойствию

Перерыв «Сельту» не охладил.  На 53-й минуте всё сделал знакомый треугольник: пас Мингесы вразрез на Сведберга, тот не пробил Павленку первым касанием — но Борха Иглесиас оказался рядом и с левой добил в угол.

Борха Иглесиас празднует гол
Борха Иглесиас празднует гол globallookpress.com

У Борхи — серия уже шести матчей с голом; у стадиона — долгий выдох, переходящий в рев.  ПАОК после этого на какое-то мгновение напомнил, что умеет кусаться: Константелиас послал опасный удар рядом со штангой.  Но это был скорее всплеск адреналина на фоне общей картины — «Сельта» постепенно подминала под свой контроль каждый аспект матча.

Именно тогда и родился третий мяч.  На 70-й минуте Руэда выкатил идеальный пас за спину, Сведберг убежал и хладнокровно щёлкнул мимо Павленки.  Лайнсмен поднял флажок, но ВАР вмешался и вернул гол на табло: 3:1 — по делу.

Игроки «Сельты» празднуют гол
Игроки «Сельты» празднуют гол globallookpress.com

До финала хозяева могли доводить счёт и до крупного, но Павленка держался, а Фёдор Чалов на 80-й в ответной атаке пробил впритирку со штангой — единственный момент гостей после перерыва, который действительно замерил пульс трибун.  И единственный у Фёдора Чалова, который вышел на замену на 61-й минуте.  Бывший страйкер ЦСКА уже забивал в этом сезоне квалификации в ЛЕ, но в основном этапе пока без результативных действий.

Что изменилось — и почему это важно

Главное — «Сельта» снова выглядела как команда с планом и гордостью.  Мингеса отыграл блестящий матч: оба первых гола начались на его фланге и с его решений.  Аспас вернул чувство контроля — гол, паузы, выбор передачи в контратаках.  Иглесиас делает то, зачем его так хотел Хиральдес, — добивает, доигрывает и продолжает серию.  Сведберг после пары нереализованных эпизодов не поплыл, дождался своего момента и закрыл матч голом, пусть и через паузу ВАР.

«Сельта» — ПАОК
«Сельта» — ПАОК globallookpress.com

ПАОК же в Виго приехал прежде всего защищаться.  Половину матча он провёл низко, выжидая ошибку — получил подарок и тут же пропустил перед перерывом.  После 1:2 команда Развана Луческу так и не нашла ни прессинга, ни владения у чужой трети — в лучшем случае получались отдельные выстрелы Константелиаса и удар Чалова головой.  Этого мало против «Сельты», которая наконец задышала своим темпом и смелостью.

Первая победа сезона, первые очки в ЛЕ, овации на «Балаидос» — не косметика, а фундамент для ближайших недель.  В чемпионате впереди «Атлетико» — и к таким вечерам лучше подходить с ощущением, что твой футбол работает.  Этой «Сельте» снова есть что предложить сопернику и своему стадиону.  Сегодня — уверенный камбек против ПАОКа.  Завтра — шанс превратить один удачный вечер в удачную серию.