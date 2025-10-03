Семь лет ждали еврокубков на «Балаидосе» — и дождались вечера, который действительно запомнится. «Сельта» не просто взяла первые очки в Лиге Европы и первые в сезоне вообще, она вернулась к узнаваемой версии команды Клаудио Хиральдеса: давление, скорость, комбинации через фланги и Яго Аспас как маэстро.

Результат матча Сельта Виго 3:1 ПАОК Салоники 0:1 Георгиос Якумакис 37' 1:1 Яго Аспас 45+2' 2:1 Борха Иглесиас 53' 3:1 Уиллот Сведберг 70' Сельта: Йонуц Раду, Ману Фернандес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Хави Родригес 83' ), Дамиан Родригес, Оскар Мингуэза ( Карлос Домингес 67' ), Илаш Мориба, Уиллот Сведберг ( Пабло Дуран 74' ), Яго Аспас ( Брайан Сарагоса 74' ), Борха Иглесиас ( Ферран Жуджла 67' ) ПАОК: Иржи Павленка, Абдул Рахман Баба, Иоаннис Михайлидис, Алессандро Вольякко ( Томаш Кендзёра 74' ), Хуан Састре, Яннис Константелиас, Мади Камара ( Тайсон 70' ), Магомед Оздоев, Алессандро Бьянко ( Фёдор Чалов 61' ), Георгиос Якумакис ( Суалихо Мейте 61' ), Кирилл Десподов ( Андрия Живкович 70' ) Жёлтые карточки: Оскар Мингуэза 41', Уиллот Сведберг 43', Илаш Мориба 79' — Георгиос Якумакис 51', Магомед Оздоев 90+2'

Статистика матча 9 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 9 Фолы 13

Хозяева стартовали активно: Маркос Алонсо ворвался из глубины, замыкая подачу Мингесы — вытащил Иржи Павленка. Илаиш Мориба приложился издали — рядом с перекладиной. Лучший момент упустил Хави Руэда: после роскошной пятки Аспаса у него был чистый выход к воротам, но чех снова спас.

Атмосфера на «Балаидос» перед матчем globallookpress.com

И именно в такой игре, где «Сельта» контролирует всё, всплыло старое проклятие — ошибка на выходе из обороны. Неловкий розыгрыш между Руэдой и Ману Фернандесом, рывок Константелиаса, удар —Раду парирует, а на добивании первым оказывается Якумакис. Первый шанс — первый гол гостей.

К счастью для Виго, ответ последовал до свистка на перерыв. В компенсированное время Мингеса вновь нашёл пространство справа и выверил подачу, и кто же ещё, если не Яго Аспас, мог аккуратным кивком отправить мяч в сетку — 1:1. По сути и по духу матча.

Яго Аспас globallookpress.com

От нервов к спокойствию

Перерыв «Сельту» не охладил. На 53-й минуте всё сделал знакомый треугольник: пас Мингесы вразрез на Сведберга, тот не пробил Павленку первым касанием — но Борха Иглесиас оказался рядом и с левой добил в угол.

Борха Иглесиас празднует гол globallookpress.com

У Борхи — серия уже шести матчей с голом; у стадиона — долгий выдох, переходящий в рев. ПАОК после этого на какое-то мгновение напомнил, что умеет кусаться: Константелиас послал опасный удар рядом со штангой. Но это был скорее всплеск адреналина на фоне общей картины — «Сельта» постепенно подминала под свой контроль каждый аспект матча.

Именно тогда и родился третий мяч. На 70-й минуте Руэда выкатил идеальный пас за спину, Сведберг убежал и хладнокровно щёлкнул мимо Павленки. Лайнсмен поднял флажок, но ВАР вмешался и вернул гол на табло: 3:1 — по делу.

Игроки «Сельты» празднуют гол globallookpress.com

До финала хозяева могли доводить счёт и до крупного, но Павленка держался, а Фёдор Чалов на 80-й в ответной атаке пробил впритирку со штангой — единственный момент гостей после перерыва, который действительно замерил пульс трибун. И единственный у Фёдора Чалова, который вышел на замену на 61-й минуте. Бывший страйкер ЦСКА уже забивал в этом сезоне квалификации в ЛЕ, но в основном этапе пока без результативных действий.

Что изменилось — и почему это важно

Главное — «Сельта» снова выглядела как команда с планом и гордостью. Мингеса отыграл блестящий матч: оба первых гола начались на его фланге и с его решений. Аспас вернул чувство контроля — гол, паузы, выбор передачи в контратаках. Иглесиас делает то, зачем его так хотел Хиральдес, — добивает, доигрывает и продолжает серию. Сведберг после пары нереализованных эпизодов не поплыл, дождался своего момента и закрыл матч голом, пусть и через паузу ВАР.

«Сельта» — ПАОК globallookpress.com

ПАОК же в Виго приехал прежде всего защищаться. Половину матча он провёл низко, выжидая ошибку — получил подарок и тут же пропустил перед перерывом. После 1:2 команда Развана Луческу так и не нашла ни прессинга, ни владения у чужой трети — в лучшем случае получались отдельные выстрелы Константелиаса и удар Чалова головой. Этого мало против «Сельты», которая наконец задышала своим темпом и смелостью.

Календарь и таблица Лиги Европы

Первая победа сезона, первые очки в ЛЕ, овации на «Балаидос» — не косметика, а фундамент для ближайших недель. В чемпионате впереди «Атлетико» — и к таким вечерам лучше подходить с ощущением, что твой футбол работает. Этой «Сельте» снова есть что предложить сопернику и своему стадиону. Сегодня — уверенный камбек против ПАОКа. Завтра — шанс превратить один удачный вечер в удачную серию.