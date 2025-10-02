Форвард «Лилля» Оливье Жиру отметил, что его команде важно выступать в Лиге Европы.

Оливье Жиру
Оливье Жиру globallookpress.com

«Я хочу поднять эту команду, в которой так много молодых игроков, как можно выше.  Лига Европы очень важна для нас.  У нас много целей на этот сезон, и мы хотим добиться успеха в Лиге Европы.  Я очень рад матчу с "Ромой".

Штрафная площадка — мой дом.  Мне нужны мои товарищи по команде: у нас командная игра, с которой я хорошо справляюсь.  Надеюсь, мои товарищи по команде найдут меня в штрафной», — цитирует 39-летнего француза Sky Sport.

Напомним, 2 октября «Лилль» в гостях встретится с «Ромой».  Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.