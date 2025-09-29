Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

Павел Погребняк
Павел Погребняк globallookpress.com

«ЦСКА по делу возглавил турнирную таблицу.  Команда прогрессирует, а мы получаем одного из претендентов на чемпионство.  Почему бы не закрепиться?  Мы же пока не видим довольно стабильных команд в РПЛ.  Группа лидеров сейчас достаточно объёмная.  Следующее дерби будет показательным: или "Спартак" пойдёт наверх, или ЦСКА укрепит свои позиции», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент ЦСКА имеет в своем активе 21 очков и идет первым в турнирной таблице.