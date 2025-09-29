Бывший футболист «Кайрата» Андрей Аршавин надеется на победу казахстанской команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Надеюсь, победит "Кайрат". Каждое поражение "Реала" для меня как бальзам на душу (улыбается). Для русских и казахов преодолевать такие расстояния — привычное дело, для европейцев же это далеко.

Хаби Алонсо проделал огромную работу в "Байере", но ему будет тяжело играть подобным образом в "Реале". Даже если у него получится, игра команды будет отличаться от Байера», — приводит слова Аршавина Sport.es.

Матч между «Кайратом» и «Реалом» состоится завтра, 30-го сентября в 19:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.