Бывший капитан сборной России, а сейчас тренер Сергей Игнашевич считает, что сейчас с точки зрения тактических действий «Балтика» выглядит чуть ли не сильнее всех в РПЛ.

Сергей Игнашевич globallookpress.com

«Сейчас мне больше всего нравится калининградская "Балтика". Это как раз в продолжении разговора о философии Гасперини — прессинг по всему полю, великолепная физическая форма.

"Балтика" больше всех бегает и лучше всех в лиге выглядит физически. Поэтому с тактической точки зрения интересно посмотреть, чем всё закончится для них в этом сезоне», — цитирует Игнашевича «Комсомольская правда».

Игнашевич был главным тренером «Балтики» с 2021 по 2024 год, сначала вывел команду в РПЛ, а потом вылетел с ней в Первую лигу. После 9 туров калининградцы занимают 3-е место в таблице РПЛ. Сейчас ее тренирует Андрей Талалаев.