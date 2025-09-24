«Нефтехимик» обыграл «Волгарь» в серии пенальти

не смог переигратьв матче четвертого раунда Кубка России — 1:1, 2:4 по пенальти.

В основное время за «Волгарь» забил Дмитрий Лесников на 33-й минтуе, в составе «Нефтехимика» голом отметился Давид Кокоев на 37-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Нефтехимика» — 4:2.

Футбол. Россия. Кубок Волгарь — Нефтехимик 1:2 Голы: 1:0 Дмитрий Лесников (33'), 1:1 Давид Кокоев (37'), : Ислам Машуков (пенальти) (1'), : Nasibov M. (пенальти) (1'), : Алексей Павлишин (пенальти) (2'), : Дмитрий Шадринцев (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5')

«Нефтехимик» узнает своего оппонента по следующему раунду позже.