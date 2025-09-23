ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Конте: С «Пизой» был непростой матч

    Серия A Футбол Италии Наполи Пиза
    Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался о матче 4-го тура чемпионата Италии против «Пизы» (3:2).

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Давайте начнем с того, что победа никогда не дается легко. Мы играли против команды, которая занимает первое место по всем показателям, которые касаются физической подготовки. Это был непростой матч. В первом тайме у нас были трудности с налаживанием контакта с полузащитниками. Мы рады, что начали с четырех побед в чемпионате, который будет очень равным и в котором участвуют семь или восемь топ-команд.

    После скудетто на нас возлагают огромное количество надежд. Есть игроки, которым все еще нужно расти и совершенствоваться. У нас нет времени, и мы будем набираться опыта в процессе. Вот почему я призываю к спокойствию, когда слышу разговоры о крупных тратах на трансферном рынке. Мы подписали много игроков, но крупные траты — это совсем другое», — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 12 очков.

