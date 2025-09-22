ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Неделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» с гостях
  • 23:55
    • «Барселона» разбила «Хетафе», у Торреса — дубль
  • 23:43
    • «Интер» справился с «Сассуоло»
  • 20:35
    • «Арсенал» и «Ман Сити» поделили очки в матче АПЛ
  • 00:58
    • Стало известно, почему Рашфорд не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Хетафе»
    Стало известно, почему Рашфорд не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Хетафе»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил оставить нападающего команды Маркуса Рашфорда на скамейке запасных из-за опоздания на тренировку. Об этом сообщает Sport.es.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Барселоны»
    Маркус Рашфорд — нападающий «Барселоны»

    Стало известно, что из-за непростой ситуации на дороге форвард опоздал на тренировку «сине-гранатовых» на 3 минуты. Флик решил наказать Рашфорда, не поставив его в стартовый составы на матч Примеры с «Хетафе» (3:0).

    В нынешнем сезоне англичанин провел за «Барселону» 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

  • «Арсенал» выиграет ЛЧ, а «Айнтрахт» снова нашел звезду. Пять поспешных выводов после первого тура
  • Бельгийские клубы могут стать главным открытием нового розыгрыша Лиги чемпионов
  • 19/09/2025

    • Ранее сообщалось о том, что «сине-гранатовые» планируют выкупить Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» уже предстоящей зимой.

