Стало известно, почему Рашфорд не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Хетафе»

Главный тренеррешил оставить нападающего командына скамейке запасных из-за опоздания на тренировку. Об этом сообщает Sport.es

Стало известно, что из-за непростой ситуации на дороге форвард опоздал на тренировку «сине-гранатовых» на 3 минуты. Флик решил наказать Рашфорда, не поставив его в стартовый составы на матч Примеры с «Хетафе» (3:0).

В нынешнем сезоне англичанин провел за «Барселону» 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «сине-гранатовые» планируют выкупить Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» уже предстоящей зимой.