ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСтанкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Все новости спорта

    Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»

    «Удинезе» — «Милан»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Удинезе Милан
    В матче четвертого тура чемпионата Италии «Милан» на выезде переиграл «Удинезе» со счетом 3:0.

    Кристиан Пулишич
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Кристиан Пулишич

    Автором дубля в этой игре стал Кристиан Пулишич, еще один гол на счету Юссуфа Фофаны.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Милан 0:3
    Голы: 0:1 Кристиан Пулишич (39'), 0:2 Юссуф Фофана (46'), 0:3 Кристиан Пулишич (53') Удинезе: Рэзван Сава, Кингсли Эхизибуэ (Алессандро Дзаноли, 59'), Томас Кристенсен, Умар Соле, Джордан Земура, Артюр Атта (Леннон Миллер, 81'), Ойер Саррага, Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп (Руй Модесто, 59'), Икер Браво (Адам Букса, 46'), Кинан Дэвис (Николо Дзаньоло, 59') Милан: Пьетро Терраччиано, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс, Страхиня Павлович (Кони де Винтер, 68'), Фикайо Томори, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 63'), Лука Модрич (Закари Атекаме, 81'), Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 68'), Маттео Габбиа, Сантьяго Хименес (Кристофер Нкунку, 62') Предупреждения: Артюр Атта (30'), Джордан Земура (50')

    Календарь и таблица Серии А

    В активе «Милана» теперь стало девять очков и третье место в турнирной таблице Серии А. У «Удинезе» осталось семь баллов и шестая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команды не определят победителя в дерби?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры