Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»

Кристиан Пулишич Фото: globallookpress.com
Автором дубля в этой игре стал Кристиан Пулишич, еще один гол на счету Юссуфа Фофаны.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Милан 0:3
Голы: 0:1 Кристиан Пулишич (39'), 0:2 Юссуф Фофана (46'), 0:3 Кристиан Пулишич (53') Удинезе: Рэзван Сава, Кингсли Эхизибуэ (Алессандро Дзаноли, 59'), Томас Кристенсен, Умар Соле, Джордан Земура, Артюр Атта (Леннон Миллер, 81'), Ойер Саррага, Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп (Руй Модесто, 59'), Икер Браво (Адам Букса, 46'), Кинан Дэвис (Николо Дзаньоло, 59') Милан: Пьетро Терраччиано, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс, Страхиня Павлович (Кони де Винтер, 68'), Фикайо Томори, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 63'), Лука Модрич (Закари Атекаме, 81'), Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 68'), Маттео Габбиа, Сантьяго Хименес (Кристофер Нкунку, 62') Предупреждения: Артюр Атта (30'), Джордан Земура (50')
В активе «Милана» теперь стало девять очков и третье место в турнирной таблице Серии А. У «Удинезе» осталось семь баллов и шестая строчка.