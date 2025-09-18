Компани лестно охарактеризовал игру Кейна

Главный тренервысказался об игре наставника коллектива

«Мне не нужно много говорить о том, что все и так видят. Могу сказать лишь одно: посмотрите, как он работает без мяча. Посмотрите, как он прессингует, помогает команде, возвращает мяч. Если он тратит столько сил, для него важно получать вознаграждение и моменты для голов.

Мы можем говорить о таланте и мастерстве, но я выделяю именно эти качества, потому что нужно много и упорно работать, чтобы достичь его уровня», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Вчера Кейн смог забить мяча в ворота «Челси» (3:1) в матче Лиги чемпионов.