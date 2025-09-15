Бруну Фернандеш: Я думаю, что на эту игру можно взглянуть с двух сторон

Капитанпрокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги противсо счетом 0:3.

«Очень плохой результат для нас, но я думаю, что на эту игру можно взглянуть с двух сторон. В работе с мячом мы были довольно хороши, действовали смело, играли на опережение. Мы создавали моменты, но могли действовать аккуратнее. Когда мы идем вперед, надо больше рисковать и быть смелее в атаке», — отметил Фернандеш в интервью Sky Sports.

В этом сезоне португалец уже забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в Премьер-лиге, оставаясь одним из ключевых игроков «Манчестер Юнайтед».