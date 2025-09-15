Аллегри прокомментировал травму Меньяна

Главный тренер «Милана»считает, что травмане очень серьезная и он сможет выйти на поле в следующем туре.

«Не думаю, что он сыграет с "Удинезе", потому что его икроножная мышца вызывает опасения. Терраччано хорошо дебютировал на "Сан Сиро", у нас также есть Торрьяни — очень хороший молодой игрок. Независимо от того, кто играет, важно всегда делать маленький шаг вперед», — сказал после игры алленаторе «Милана».

Календарь и таблица Серии А

В начале второго тайма матча 3-го тура Серии А с «Болоньей» (1:0) французский голкипер покинул поле и вместо него вышел Пьетро Терраччано. В 4-м туре «Милан» сыграет в гостях с «Удинезе» 20 сентября.