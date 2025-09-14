2-й таймБёрнли — ЛиверпульОнлайн
    «Сельта» ушла от поражения в матче с «Жироной» в Ла Лиге

    «Сельта» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Сельта Жирона
    В матче 4-го тура «Сельта» на своем поле ушла от поражения в игре с «Жироной» — 1:1.

    Борха Иглесиас
    Борха Иглесиас

    Первый гол в матче забил на 12-й минуте украинский полузащитник Владислав Ванат с передачи Ивана Мартина.

    Галисийцы смогли отыграться в компенсированное время после точного удара Борхи Иглесиаса с пенальти.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Сельта — Жирона 1:1
    Голы: 0:1 Владислав Ванат (12'), 1:1 Борха Иглесиас (пенальти) (90 + 3') Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес (Карл Старфельт, 71'), Карлос Домингес, Серхио Каррейра, Оскар Мингуэза, Уго Сотело, Илаш Мориба, Яго Аспас (Уго Альварес, 70'), Ферран Жуджла (Борха Иглесиас, 59'), Пабло Дуран (Брайан Сарагоса, 60'), Manu Fernandez (Хави Руэда, 80') Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Дейли Блинд, Арнау Мартинес (Алехандро Франсес, 67'), Хоэль Рока (Порту Кристиан, 46'), Аззедин Унаи (Донни ван де Бек, 82'), Ясер Асприлья, Аксель Витсель, Иван Мартин (Джон Солис, 82'), Владислав Ванат (Бриан Хиль, 67'), Vitor de Oliveira Nunes dos Reis Предупреждения: Аззедин Унаи (26'), Алехандро Франсес (80'), Порту Кристиан (90 + 1'), Маркос Мичел (90 + 1')

    В пятом туре «Жирона» примет «Леванте», а «Сельта» будет гостить у «Райо Вальекано».

