13 сентября в Мюнхенеприметв матче 3-го тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 19:30 по мск.

Мюнхенцы показали на старте впечатляющую результативность. В двух турах команда Венсана Компани забила 9 мячей и тем самым добыла две победы. В этом туре мюнхенцы ведут борьбу с дортмундской «Боруссией» за первое место. Таким образом, сегодня хозяев устроит только победа.

«Гамбург» пока что не впечатляет. Клуб сыграл вничью с гладбахской «Боруссией», после чего проиграл «Санкт-Паули». «Бавария» для гостей настоящий кошмар. После победы в далеком 2011 году «Гамбург» проигрывал почти в каждом поединке с мюнхенцами. Так что сегодня ему будет сложно на что-то рассчитывать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры уверены в победе «Баварии» — 1.08 против 20.0.

Аналитики LiveSport также рассчитывают на уверенную победу баварцев. Подробнее о ставках здесь.

Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Гамбург» смотрите на LiveCup.Run.

