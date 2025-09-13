2-й тайм Динамо — СпартакОнлайн
    Жедсон Фернандеш«Динамо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
    13 сентября в Мюнхене «Бавария» примет «Гамбург» в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 19:30 по мск.

    Мюнхенцы показали на старте впечатляющую результативность. В двух турах команда Венсана Компани забила 9 мячей и тем самым добыла две победы. В этом туре мюнхенцы ведут борьбу с дортмундской «Боруссией» за первое место. Таким образом, сегодня хозяев устроит только победа.

    «Гамбург» пока что не впечатляет. Клуб сыграл вничью с гладбахской «Боруссией», после чего проиграл «Санкт-Паули». «Бавария» для гостей настоящий кошмар. После победы в далеком 2011 году «Гамбург» проигрывал почти в каждом поединке с мюнхенцами. Так что сегодня ему будет сложно на что-то рассчитывать.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры уверены в победе «Баварии» — 1.08 против 20.0.

    • Аналитики LiveSport также рассчитывают на уверенную победу баварцев. Подробнее о ставках здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Гамбург» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

