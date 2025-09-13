Мюнхенцы показали на старте впечатляющую результативность. В двух турах команда Венсана Компани забила 9 мячей и тем самым добыла две победы. В этом туре мюнхенцы ведут борьбу с дортмундской «Боруссией» за первое место. Таким образом, сегодня хозяев устроит только победа.
«Гамбург» пока что не впечатляет. Клуб сыграл вничью с гладбахской «Боруссией», после чего проиграл «Санкт-Паули». «Бавария» для гостей настоящий кошмар. После победы в далеком 2011 году «Гамбург» проигрывал почти в каждом поединке с мюнхенцами. Так что сегодня ему будет сложно на что-то рассчитывать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры уверены в победе «Баварии» — 1.08 против 20.0.
- Аналитики LiveSport также рассчитывают на уверенную победу баварцев. Подробнее о ставках здесь.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Гамбург» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.