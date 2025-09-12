21 сентября в матче 4-го тура французской Лиги 1на стадионе «Велодром» будет принимать. Старт поединка в 21:45 по мск.

За 3 тура у «Марселя» одна победа над «Парижем», а также два поражения от «Ренна» и «Лиона». «Олимпийцы» с 3 баллами идут на 10-м месте. Они примут «Лорьян», у которого тот же результат, однако гости имеют отрицательную разницу мячей — +1 против -3.

«Марсель» удачно выступает против «Лорьяна» и очень давно ему не проигрывал. В последних 5 поединках хозяева имеют две победы и одну ничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.36 на победу «Марселя», 5.70 на ничью, 8.00 на победу «Лорьяна».

Эксперты LiveSport рассказали, испытает ли «Марсель» проблемы в этом матче.

Искусственный интеллект уверен в победе «Марселя» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Лорьян» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.