Максим Митрофанов: Возможен ли матч со сборной США? Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть

Генеральный секретарь Российского футбольного союзарассказал о переговорах по поводу проведения товарищеского матча между сборными

«Возможен ли матч со сборной США? Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть. Он сам является активным участником процесса. При его поддержке мы ведем переговоры по поводу матча основных команд России и США» — передает слова Митрофанова Sport24.

Ранее на этой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что возможность проведения футбольного матча с участием России и США обсуждается в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА).