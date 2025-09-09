Кроос: Сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о победе сборной Германии на ЧМ

Экс-игрок сборной Германии Тони Кроос высказался о нынешней силе национальной команды своей страны.

«Сейчас наша команда не из тех, у кого могут быть самые большие амбиции. Потому что другие просто лучше. И все же я считаю, что, если мы можем выбирать из лучших немецких игроков, и все они в хорошей форме, то у нас все еще есть сильные стороны.

Правда в том, что в настоящее время мы очень далеки от того, чтобы говорить о победе на чемпионате мира. Но турнир пройдет следующим летом. При нынешней ситуации мы находимся не в лучшем положении. Но летом — давайте постараемся, чтобы наши лучшие игроки были в форме. Нам очень повезло, что мы попали в группу, из которой невозможно не выйти», — цитирует Крооса Bayern&Germany

В квалификации на ЧМ-2026 в активе сборной Германии сейчас 3 очка и третье место в группе.