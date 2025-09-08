Греция с 3 очками является лидером таблицы. В прошлом матче она разгромила Беларусь 5:1. Чтобы сохранить позицию, хозяевам нужно как минимум не проиграть в сегодняшнем поединке.
Датчане в свою очередь вряд ли будут согласны на ничью. В прошлом туре они потеряли очки, сыграв вничью с Шотландией. В таком случае «Алая гвардия» может отстать от двойки лидеров.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают на Грецию 2.62, на ничью можно поставить за 3.15, на победу Дании — за 3.05.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз на поединок с коэффициентом 1.89.
- Искусственный интеллект считает, что Греция одержит победу с результатом 1:0.
Трансляция матча
