1-й таймКосово — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Ретеги и Джакомо РаспадориИзраиль — Италия. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Греция — Дания: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Греции Сборная Дании
    8 сентября в Пирее сборная Греции примет Данию в рамках матча группы С отборочного цикла чемпионата мира. Начало поединка в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Греция с 3 очками является лидером таблицы. В прошлом матче она разгромила Беларусь 5:1. Чтобы сохранить позицию, хозяевам нужно как минимум не проиграть в сегодняшнем поединке.

    Датчане в свою очередь вряд ли будут согласны на ничью. В прошлом туре они потеряли очки, сыграв вничью с Шотландией. В таком случае «Алая гвардия» может отстать от двойки лидеров.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают на Грецию 2.62, на ничью можно поставить за 3.15, на победу Дании — за 3.05.

    • Эксперты LiveSport сделали прогноз на поединок с коэффициентом 1.89.

    • Искусственный интеллект считает, что Греция одержит победу с результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Греция — Дания смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры