8 сентября в Пирее сборнаяприметв рамках матча группы С отборочного цикла чемпионата мира. Начало поединка в 21:45 мск.

Греция с 3 очками является лидером таблицы. В прошлом матче она разгромила Беларусь 5:1. Чтобы сохранить позицию, хозяевам нужно как минимум не проиграть в сегодняшнем поединке.

Датчане в свою очередь вряд ли будут согласны на ничью. В прошлом туре они потеряли очки, сыграв вничью с Шотландией. В таком случае «Алая гвардия» может отстать от двойки лидеров.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают на Грецию 2.62, на ничью можно поставить за 3.15, на победу Дании — за 3.05.

Эксперты LiveSport сделали прогноз на поединок с коэффициентом 1.89.

Искусственный интеллект считает, что Греция одержит победу с результатом 1:0.

Трансляция матча

