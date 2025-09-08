Наггельсман прокомментировал победу над Северной Ирландией

Главный тренер сборной Германиисчитает, что матч против Северной Ирландии (3:1) в отборе на ЧМ-2026 получился очень непростым.

«Это очень неудобный соперник. Они играют длинными передачами, защищаются вдесятером и очень сильны на стандартах. Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но потом они сравняли счет.

Наш ритм немного просел, что нормально после того, что произошло в четверг. В перерыве атмосфера была немного невеселой. Во втором тайме мы показали свое истинное лицо. Мы играли с большой силой и энергией и заслуженно победили», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

У обеих сборных теперь стало по три очка, они делят 2-3 места в группе А.