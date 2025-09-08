ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 08:14
    • «Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Наггельсман прокомментировал победу над Северной Ирландией

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Северной Ирландии
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман считает, что матч против Северной Ирландии (3:1) в отборе на ЧМ-2026 получился очень непростым.

    Юлиан Наггельсман
    Юлиан Наггельсман

    «Это очень неудобный соперник. Они играют длинными передачами, защищаются вдесятером и очень сильны на стандартах. Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но потом они сравняли счет.

    Наш ритм немного просел, что нормально после того, что произошло в четверг. В перерыве атмосфера была немного невеселой. Во втором тайме мы показали свое истинное лицо. Мы играли с большой силой и энергией и заслуженно победили», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    У обеих сборных теперь стало по три очка, они делят 2-3 места в группе А.

