    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
  • 08:14
    • «Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
    Все новости спорта

    Гаттузо: С Израилем будет сложнее, чем с Эстонией

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Израиля Сборная Эстонии
    Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился своими ожиданиями от игры отборочного турнира к ЧМ-2026 с Израилем и считает, что игра получится намного тяжелее, чем с Эстонией (5:0).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Израиль — совсем другая команда, чем Эстония. Они более качественные, сильные в переходах. Есть статистика: в семи последних матчах у них шесть побед и только одно поражение. И даже против Норвегии они не заслуживали проиграть. Это соперник, который может создать проблемы. Легко не будет, нам нужно проявить уважение.

    Ключ к успеху состоит в том, чтобы играть с нашей обычной интенсивностью, на их половине поля и в то же время быть очень внимательными к их переходам. Это и будет решающим фактором.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Мне жаль, что мы встретили их именно в нашей группе, потому что это хорошая команда, которая может создать проблемы. А всё остальное мы знаем: больно видеть, что сейчас происходит, когда страдают люди и дети. Мы здесь, чтобы сыграть матч и уважительно выполнить свою работу. Есть много боли, но и много уважения», — цитирует Гаттузо Sky Sport.

    Матч Израиль — Италия пройдет, сегодня, 8 сентября, в 21:45 (мск). Израиль с 9 очками занимает второе место в группе I после 4 матчей, а Италия (6) — третья, но имеет на игру меньше.

    Напомним, игра между сборными начнётся в 21:45 мск.

