Гаттузо: С Израилем будет сложнее, чем с Эстонией

Главный тренер сборной Италииподелился своими ожиданиями от игры отборочного турнира к ЧМ-2026 с Израилем и считает, что игра получится намного тяжелее, чем с Эстонией (5:0).

«Израиль — совсем другая команда, чем Эстония. Они более качественные, сильные в переходах. Есть статистика: в семи последних матчах у них шесть побед и только одно поражение. И даже против Норвегии они не заслуживали проиграть. Это соперник, который может создать проблемы. Легко не будет, нам нужно проявить уважение.

Ключ к успеху состоит в том, чтобы играть с нашей обычной интенсивностью, на их половине поля и в то же время быть очень внимательными к их переходам. Это и будет решающим фактором.

Мне жаль, что мы встретили их именно в нашей группе, потому что это хорошая команда, которая может создать проблемы. А всё остальное мы знаем: больно видеть, что сейчас происходит, когда страдают люди и дети. Мы здесь, чтобы сыграть матч и уважительно выполнить свою работу. Есть много боли, но и много уважения», — цитирует Гаттузо Sky Sport.

Матч Израиль — Италия пройдет, сегодня, 8 сентября, в 21:45 (мск). Израиль с 9 очками занимает второе место в группе I после 4 матчей, а Италия (6) — третья, но имеет на игру меньше.

