    Германия — Северная Ирландия. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Северной Ирландии
    Лишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии Как «Шанхай Дрэгонс» начал завоевывать сердца петербуржцев Кристофер Ву«Спартак» обновляет защиту: Кристофер Ву стал бесплатной заменой Дуарте
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман
    В воскресенье, 7 сентября, сборная Германии примет Северную Ирландию в рамках 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    21:25 Главным арбитром матча будет Эспен Эскос из Норвегии.

    Стартовые составы команд

    Германия: Бауман, Раум, Рюдигер, Киммих, Антон, Кох, Вирц, Гнабри, Грос, Вольтемаде, Левелинг.

    Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Хам, Макнейр, Тоал, Маккэнн, Гэлбрейт, Девенни, Брэдли, Чарльз, Прайс, Рид.

    Германия

    «Бундестим» занимает последнее 4-е место в группе А без набранных очков в квалификации ЧМ-2026. Сборной Германии нужно набрать 3 очка, чтобы приблизиться к лидерам. Этот групповой этап последний шаг перед чемпионатом мира 2026-го года. Германии очень важно не провалиться, чтобы принять участие в мундиале, но для этого еще необходимо постараться. В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Германии уступила Словакии на чужом поле со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «бундестим» участвовал в Лиге наций (Лига А), где по итогам заняла 4-е место. В полуфинале турнира Германия уступила Португалии (1:2), а в матче за «бронзу» проиграла Франции (0:2).

    Германия не совсем удачно стартовала в квалификации, но вся борьба еще впереди. В предстоящем матче против Северной Ирландии «бундестим» точно будет доминировать. Один из лидеров нынешней сборной Германии Флориан Вирц стабильно набирает результативные баллы за национальную команду. В Лиге наций полузащитник забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи за 8 матчей.

    Северная Ирландия

    Эта сборная уверенно стартовала в квалификации ЧМ-2026. После 1-го тура Северная Ирландия занимает 1-е место в группе А с 3 очками в активе. До этого команда довольно успешно выступила в Лиге наций (Лига С), поднявшись в Лигу В. Северная Ирландия заняла 1-е место в своей группе, набрав 11 очков из 18-и возможных. В прошедшем туре квалификации ЧМ-2026 сборная обыграла Люксембург со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. До этого Северная Ирландия провела 4 товарищеских матча. За этот отрезок сборная по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также дважды проиграла Дании (1:2) и Швеции (1:5).

    Северная Ирландия способная удивить в этой группе, но набрать очки в матче против Германии будет крайне сложно, ведь соперник будет настроен победить. Северная Ирландия еще ни разу не обыгрывала «бундестим» в последних 5-и очных встречах. Германия выиграла все матчи. Сможет ли на сей раз Северная Ирландия доставить проблемы сопернику? Большой вопрос...

    Личные встречи

    За всю историю команды сыграли 19 матчей. В 13 играх победила Германия, в 2 Северная Ирландия, оставшиеся 4 игры завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07

