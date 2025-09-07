Германия — Северная Ирландия. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7 сентября, сборная Германии примет Северную Ирландию в рамках 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

21:25 Главным арбитром матча будет Эспен Эскос из Норвегии.

Стартовые составы команд

Германия: Бауман, Раум, Рюдигер, Киммих, Антон, Кох, Вирц, Гнабри, Грос, Вольтемаде, Левелинг.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Хам, Макнейр, Тоал, Маккэнн, Гэлбрейт, Девенни, Брэдли, Чарльз, Прайс, Рид.

Германия

«Бундестим» занимает последнее 4-е место в группе А без набранных очков в квалификации ЧМ-2026. Сборной Германии нужно набрать 3 очка, чтобы приблизиться к лидерам. Этот групповой этап последний шаг перед чемпионатом мира 2026-го года. Германии очень важно не провалиться, чтобы принять участие в мундиале, но для этого еще необходимо постараться. В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Германии уступила Словакии на чужом поле со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «бундестим» участвовал в Лиге наций (Лига А), где по итогам заняла 4-е место. В полуфинале турнира Германия уступила Португалии (1:2), а в матче за «бронзу» проиграла Франции (0:2).

Германия не совсем удачно стартовала в квалификации, но вся борьба еще впереди. В предстоящем матче против Северной Ирландии «бундестим» точно будет доминировать. Один из лидеров нынешней сборной Германии Флориан Вирц стабильно набирает результативные баллы за национальную команду. В Лиге наций полузащитник забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи за 8 матчей.

Северная Ирландия

Эта сборная уверенно стартовала в квалификации ЧМ-2026. После 1-го тура Северная Ирландия занимает 1-е место в группе А с 3 очками в активе. До этого команда довольно успешно выступила в Лиге наций (Лига С), поднявшись в Лигу В. Северная Ирландия заняла 1-е место в своей группе, набрав 11 очков из 18-и возможных. В прошедшем туре квалификации ЧМ-2026 сборная обыграла Люксембург со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. До этого Северная Ирландия провела 4 товарищеских матча. За этот отрезок сборная по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также дважды проиграла Дании (1:2) и Швеции (1:5).

Северная Ирландия способная удивить в этой группе, но набрать очки в матче против Германии будет крайне сложно, ведь соперник будет настроен победить. Северная Ирландия еще ни разу не обыгрывала «бундестим» в последних 5-и очных встречах. Германия выиграла все матчи. Сможет ли на сей раз Северная Ирландия доставить проблемы сопернику? Большой вопрос...

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 19 матчей. В 13 играх победила Германия, в 2 Северная Ирландия, оставшиеся 4 игры завершились вничью.

