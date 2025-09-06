ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Тренер сборной Швеции: Исак пока не готов играть весь матч

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Швеции Сборная Словении Ливерпуль
    Главный тренер сборной Швеции Йон Даль Томассон высказал свое мнение по поводу текущей формы форварда «Ливерпуля» Александера Исака.

    Александер Исак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Исак

    «Я видел, как он улыбается, вы видели его лицо? Он так счастлив быть здесь, он так счастлив играть, и я думаю, это говорит вам о многом. Ему действительно нравится быть в команде.

    Конечно, его форма соответствует тому, о чем я говорил на днях, обычно в предсезонную подготовку вы проводите много игр, много тренировок, но это не так. Он в состоянии отыграть 90 минут? Конечно, нет.

  • Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты
  • Клубы АПЛ ищут баланс между громкими трансферами и финансовой устойчивостью
  • Вчера

    • Мы собираемся делать глупости с Алексом? Нет, мы не собираемся делать глупости с Алексом. Так что у нас, конечно, есть план, но он улыбается и счастлив быть здесь», — сказал Томассон на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    В игре со сборной Словении (2:2) 25-летний Исак просидел всю игру в запасе. Теперь Швеция сыграет 8 сентября с Косово.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сибирь» заберет два очка в результативном матче
  • «Сибирь» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Трактор» на классе разберется с «Барысом»
  • «Барыс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Состоится ли еще один разгром?
  • «Касива» — «Йокогама Маринос». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касива — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Урава Ред
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хиросима — Сёнан
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дердери — Генцш
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры