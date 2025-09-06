Тренер сборной Швеции: Исак пока не готов играть весь матч

Главный тренер сборной Швециивысказал свое мнение по поводу текущей формы форварда «Ливерпуля»

«Я видел, как он улыбается, вы видели его лицо? Он так счастлив быть здесь, он так счастлив играть, и я думаю, это говорит вам о многом. Ему действительно нравится быть в команде.

Конечно, его форма соответствует тому, о чем я говорил на днях, обычно в предсезонную подготовку вы проводите много игр, много тренировок, но это не так. Он в состоянии отыграть 90 минут? Конечно, нет.

Мы собираемся делать глупости с Алексом? Нет, мы не собираемся делать глупости с Алексом. Так что у нас, конечно, есть план, но он улыбается и счастлив быть здесь», — сказал Томассон на пресс-конференции.

В игре со сборной Словении (2:2) 25-летний Исак просидел всю игру в запасе. Теперь Швеция сыграет 8 сентября с Косово.