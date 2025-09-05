Словения — Швеция. Онлайн, прямая трансляция

Словения на своем поле примет Швецию в рамках отборочного этапа ЧМ-2026. За ходом матча можете следить вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B Словения — Швеция 0:0 Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Яка Бийол, Адам Черин, Санди Ловрич, Тими Элшник, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко Швеция: Робин Ольсен, Даниэль Свенссон, Исак Хин, Яльмар Экдаль, Anton Jonsson Saletros, Ясин Аяри, Хуго Ларссон, Габриэль Гудмундссон, Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга, Александр Бернхардссон

Ход матча

18' ГОЛ! 0:1! Энтони Эланга изящно убрал в штрафной как защитников, так и Облака, и поразил пустые ворота хозяев!

16' Опасная подача, чуть мяч не перелетел Облака, но вратарь хозяев вынес мяч

15' Еще один угловой подадут гости

14' Шведы зарабатывают угловой.

12' Сейчас же мяч под контролем гостей, пытаются шведы организовать результативную атаку.

9' Активно начали хозяева матч, но пока все без голов.

6' Шпорар наносил удар по воротам Ольсена — мимо!

4' Момент! Стоянович мог замыкать передачу на дальную штангу, но словенский полузащитник не смог попасть по мячу!

4' Словенцы пока что контролируют мяч.

1' Швеция развела мяч с центра поля, игра началась!

До матча

21:43 Команды уже на поле, гимны исполнены — почти все готово к началу встречи.

21:40 Стоит отметить, что новичок «Ливерпуля» Александр Исак сегодня на скамейке запасных в составе шведской команды.

21:30 Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.

21:20 Встреча состоится в Любляне на стадионе «Стожице», которая вмещает 16 432 зрителя

Стартовые составы

Словения: Облак, Карничник, Бийол, Дркушич, Ловрич, Стоянович, Черин, Элшник, Шешко, Шпорар

Швеция: Ольсен, Экдаль, Хин, Гудмундссон, Свенссон, Эланга, Ларссон, Шалетрош, Аяри, Бернхардссон, Дьекереш

Словения

Словенцы начнут свой путь в отборочном раунде ЧМ-2026, где помимо шведов соперниками балканцев станут сборные Швейцарии и Косово.

Сборная Словении дважды принимала участие на мировых первенствах — в 2002-м и 2010-м годах, где не снискала успеха и вылетала на стадии группового этапа.

Швеция

Шведская команда только начнет свой путь в квалификации, где сыграет не только со Словенией, но и с Косово и Швейцарией.

Сборная Швеции в XXI веке принимала участие в трех чемпионатах мира — в 2002, 2006 и 2018 годах. Лучшим выступлением скандинавов было во время мундиаля в России, где вице-чемпионы мира 1958 года дошли до четвертьфинала.

Всего на чемпионатах мира шведы играли 12 раз.

Личные встречи

Команды встречались между собой четырежды, в которых по два раза были зафиксированы победа Швеции и ничья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом