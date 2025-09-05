ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Словении Сборная Швеции Сборная Швейцарии Сборная Косово
    Завершились два матча 1-го тура группы В квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Cборная Швеции
    Cборная Швеции

    В одной из встреч Словения сыграла вничью со Швецией (2:2).

    У шведов отличились Энтони Эланга на 18-й минуте и Ясин Аяри на 73-й минуте.

    В составе Словении голы записали на свой счет Санди Ловрич на 46-й минуте и Жан Випотник на 90+1-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B
    Словения — Швеция 2:2
    Голы: 0:1 Энтони Эланга (18'), 1:1 Санди Ловрич (46'), 1:2 Ясин Аяри (73'), 2:2 Жан Випотник (90 + 1') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович (Свит Сешлар, 83'), Яка Бийол, Адам Черин, Санди Ловрич (Ян Млакар, 70'), Тими Элшник (Деян Петрович, 64'), Андраж Шпорар (Жан Випотник, 64'), Беньямин Шешко Швеция: Робин Ольсен, Даниэль Свенссон, Исак Хин, Яльмар Экдаль, Anton Jonsson Saletros, Ясин Аяри, Хуго Ларссон, Габриэль Гудмундссон, Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга (Никлас Элиассон, 64'), Александр Бернхардссон (Benjamin Nygren, 64') Предупреждения: Адам Черин (27'), Исак Хин (45 + 2'), Ванья Дркушич (75'), Никлас Элиассон (85')

    После этого матча Словения занимает 3-е место в группе В с 1-м очком в активе, а Швеция — на 2-й позиции (1).

    В параллельном матче Швейцария разгромила Косово со счетом 4:0.

    У швейцарцев дубль оформил Брил Эмболо, который забил свои голы на 25-й и 45-й минутах встречи. Еще по одному голу записали на свой счет Мануэль Аканджи на 22-й минуте и Сильван Видмер на 39-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B
    Швейцария — Косово 4:0
    Голы: 1:0 Мануэль Аканджи (22'), 2:0 Брил Эмболо (25'), 3:0 Сильван Видмер (39'), 4:0 Брил Эмболо (45') Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес (Миро Мухайм, 46'), Гранит Джака, Ремо Фройлер, Фабиан Ридер (Иоганн Манзамби, 60'), Дан Ндой (Седрик Иттен, 85'), Брил Эмболо (Денис Закария, 75'), Рубен Варгас (Михел Эбишер, 60') Косово: Арьянет Мурич, Леарт Пакярада (Dion Gallapeni, 46'), Люмбард Деллова, Амир Ррахмани (Илир Красники, 63'), Мергим Войвода, Мухаррем Яшари, Флоран Муслия, Эльвис Реджбечай (Альбион Рахмани, 46'), Ведат Мурики, Эрмал Красники (Baton Zabergja, 46'), Leon Avdullahu (Валон Бериша, 83') Предупреждения: Миро Мухайм (71'), Сильван Видмер (77')

    Швейцария располагается на 1-й строчке с 3 очками в активе, а Косово — на последней 4-й позиции (0).

