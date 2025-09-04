Обе команды имеют по 6 очков. При этом Нидерланды занимают 2-е место, а Польша — 3-е. Поляки попытаются потеснить «оранжевых» со второй строчки, но сделать это будет не легко. Хозяева выиграли в двух стартовых матчах отбора с общим счетом 10:0.
У Польши тоже две победы, но в последнем поединке она проиграла Финляндии, что говорит о нестабильности польской команды.
У команды Нидерландов в последние годы не было проблем с Польшей. На Евро в 2024 году «Летучий голландец» выиграл 2:1, оформив четвертую победу в пяти очных встречах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.28 и 11.1 соответственно.
- Эксперты LiveSport также считают хозяев фаворитами и рассчитывают на результативную игру. Подробнее о ставках в их прогнозе.
- Искусственный интеллект ставит на победу хозяев со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Нидерланды — Польша смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.