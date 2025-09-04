В группе G отборочного цикла чемпионата мира состоится матч между сборными. Команды сыграют 4 сентября. Начало в 21:45 мск.

Обе команды имеют по 6 очков. При этом Нидерланды занимают 2-е место, а Польша — 3-е. Поляки попытаются потеснить «оранжевых» со второй строчки, но сделать это будет не легко. Хозяева выиграли в двух стартовых матчах отбора с общим счетом 10:0.

У Польши тоже две победы, но в последнем поединке она проиграла Финляндии, что говорит о нестабильности польской команды.

У команды Нидерландов в последние годы не было проблем с Польшей. На Евро в 2024 году «Летучий голландец» выиграл 2:1, оформив четвертую победу в пяти очных встречах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.28 и 11.1 соответственно.

Эксперты LiveSport также считают хозяев фаворитами и рассчитывают на результативную игру. Подробнее о ставках в их прогнозе.

Искусственный интеллект ставит на победу хозяев со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Польша смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.