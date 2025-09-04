1-й таймБолгария — ИспанияОнлайн
    Нападающий сборной Болгарии Кирил ДесподовБолгария — Испания. Онлайн, прямая трансляция
    Нидерланды — Польша: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Нидерландов Сборная Польши
    В группе G отборочного цикла чемпионата мира состоится матч между сборными Нидерландов и Польши. Команды сыграют 4 сентября. Начало в 21:45 мск.

    Обе команды имеют по 6 очков. При этом Нидерланды занимают 2-е место, а Польша — 3-е. Поляки попытаются потеснить «оранжевых» со второй строчки, но сделать это будет не легко. Хозяева выиграли в двух стартовых матчах отбора с общим счетом 10:0.

    У Польши тоже две победы, но в последнем поединке она проиграла Финляндии, что говорит о нестабильности польской команды.

    У команды Нидерландов в последние годы не было проблем с Польшей. На Евро в 2024 году «Летучий голландец» выиграл 2:1, оформив четвертую победу в пяти очных встречах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.28 и 11.1 соответственно.

    • Эксперты LiveSport также считают хозяев фаворитами и рассчитывают на результативную игру. Подробнее о ставках в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект ставит на победу хозяев со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Нидерланды — Польша смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

