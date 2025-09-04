Антон Миранчук: Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло

Полузащитник сборнойвысказался о ничейном результате национальной команды в товарищеском матче против(0:0).

«Все старались выполнять установку тренера, но немного не повезло. Иордания — хорошая команда, физически качественно сложенная. Они неплохие контратаки проводили, но и мы многое не реализовали, просто все привыкли, что мы забиваем по четыре‑пять голов. Максименко выручил, да и все достойно сыграли, выложились на 100%. Ничья закономерна.

Чувствуется, что соперник был уровня чемпионата мира? И до этого у нас были хорошие соперники, с Нигерией той же. Мы выглядим достойно на их фоне и готовы соперничать с командами уровня чемпионата мира.

Встречи с братом в сборной важны? Важны, конечно. Это то место, где встречаемся с ним. Год не виделись, никогда такого у нас ранее не было. Футбол — наша жизнь, спасибо, что в сборной встречаемся», — передает слова Миранчука «Матч ТВ».

В следующем контрольном поединке сборная России сыграет против Катара 7-го сентября.