Лихтенштейн — Бельгия. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4 сентября, состоится матч квалификации Чемпионата мира по футболу 2026, в котором Лихтенштейн примет Бельгию. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Лихтенштейн — Бельгия 0:1 Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Андреас Малин, Ларс Трабер, Йенс Хофер, Сандро Вольфингер, Макс Гопель, Симон Люхингер, Николас Хаслер, Арон Зеле, Фабио Люк Нотаро, Ферхат Саглам Бельгия: Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Артур Теате, Зено Дебаст, Тома Мёнье, Кевин Де Брёйне, Ханс Ванакен, Юри Тилеманс, Луа Опенда, Жереми Доку, Малик Мартен Фофана

Ход матча

43' Защитник продемонстрировал блестящую реакцию, нейтрализовав опасную подачу с углового от сборной Бельгии

41' После осмотра медики подтвердили, что Фабио Луке-Нотаро может вернуться в игру

40' Игроку Лихтенштейна Фабио Луке-Нотаро потребовалась помощь врачей после очередного игрового эпизода — он лежит на поле

38' Бельгия не получит пенальти, так как нарушения правил не зафиксировано

37' Игра приостановлена, и Мортен Крох, получив подсказку от помощников, решил проверить эпизод с помощью VAR! Бельгия может заработать пенальти!

34' Бельгийский футболист Жереми Доку нарушил правила, но отделался лишь свистком арбитра

32' Мёнье проявил несдержанность на поле, что не осталось незамеченным для Мортена Кроха. За грубый фол Лихтенштейн получает право на штрафной удар

31' Бельгия демонстрирует абсолютное доминирование на поле, уверенно контролируя ход матча. Лихтенштейн вынужден постоянно перестраиваться в обороне, пытаясь противостоять напористым атакам соперника

29' ГОЛ! Великолепная комбинация Томаса Мёнье и Максима Де Кюпера принесла плоды! После точного навеса в штрафную Де Кюпер головой отправил мяч в верхний угол — Бенджамин Бухель оказался бессилен. Бельгия открывает счёт — 0:1

26' Бельгия создала опасный момент! Малик Фофана прекрасно обработал мяч в штрафной и пробил, но вратарь справился с ударом

24' Мортен Крох зафиксировал грубое нарушение Малика Фофаны и справедливо присудил Лихтенштейну право на штрафной. Игроку необходимо контролировать эмоции

23' Есть моменты у Бельгии, но не того качества, чтобы забить гол! После хорошей подачи с фланга Ханс Ванакен не смог реализовать голевой момент — мяч прошёл мимо цели

21' Боковой арбитр зафиксировал положение вне игры. Ферхат Салам оказался в офсайде

20' Макс Гоппль получил повреждение в игровом эпизоде и вынужден обратиться за помощью к медикам

19' Острый момент возник у ворот — Жереми Доку прорвался в штрафную и пробил, однако его удар был надёжно заблокирован обороной

16' Жёлтая у Лихтенштейна! За откровенно грубый подкат Сандро Вольфингер получил заслуженное предупреждение от арбитра Мортена Кроха

15' Помощник арбитра поднял флажок, сигнализируя об офсайде у Лои Опенды

13' Есть момент у гостей! Отличная комбинация завершилась передачей на Максима Де Кюпера, который пробил в правый угол — мяч прошёл рядом со штангой. Вратарь Лихтенштейна будет вводить мяч в игру

12' Прекрасный навес со штрафного от Максима Де Кюпера направлял мяч в дальний угол, но Бенджамин Бухель продемонстрировал отличную реакцию и забрал мяч

11' Мортен Крох зафиксировал грубое нарушение Арона Селе назначил штрафной в сторону ворот его команды. Бельгия получит право на удар, но с такой позиции прямой удар вряд ли будет опасен

10' Ларс Трабер наносил удар из выгодной позиции у края штрафной, однако его выстрел был заблокирован обороной

8' Снова угловой! Бельгийцы подали угловой, но их усилия оказались тщетными — защитники без труда выбили мяч

6' Назначается угловой в пользу сборной Бельгии. Защитник соперника умело вынёс мяч на безопасное расстояние

4' Ханс Ванакенvвыпрыгнул выше защитников, открываясь под передачу со штрафного, но игрок пробил головой с близкого расстояния намного выше ворот. Мяч покинул пределы поля. Лихтенштейн введет мяч в игру ударом от ворот

3' Крайне жёсткий приём Сандро Вольфингера привлёк внимание арбитра, который тут же остановил игру. Бельгия получит право на опасный штрафной удар

2' Кевин Де Брюйне совершает жёсткое нарушение правил. Судья Мортен Крох прерывает игру и назначает штрафной удар в пользу Лихтенштейна

1' Матч начался! Команды на поле. Лихтенштейн разыгрывает мяч с центра поля

Перед матчем

21:35: Арбитром сегодняшней встречи будет Мортен Крог из Дании.

21:30: Команды встретятся между собой в столице Лихтенштейна на стадионе «Райнпарк», который вмещает в себя 7 584 болельщика.

Стартовые составы команд

Лихтенштейн: Бюхель Бенджамин, Малин Андреас, Трабер Ларс, Хофер Йенс, Вольфингер Сандро, Люхингер Зимон, Хаслер Николас, Зеле Арон, Гёппель Максимилиан, Нотаро Фабио, Саглам Ферхат

Бельгия: Куртуа Тибо, Мёнье Тома, Дебаст Зено, Теате Артур, Де Кёйпер Максим, Тилеманс Юри, Ванакен Ханс, Фофана Малик, Де Брёйне Кевин, Доку Жереми, Опенда Лои

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна подходит к предстоящему матчу против команды Бельгии в крайне непростом положении. После четырёх сыгранных туров команда занимает последнее, пятое место в группе J, не сумев набрать ни одного очка. Ситуация в турнирной таблице выглядит безнадёжной для альпийской дружины.

Статистика выступлений сборной пока что удручающая. В трёх проведённых матчах команда пропустила восемь мячей, не сумев забить ни одного гола в ответ. Особенно болезненным оказалось поражение от сборной Уэльса со счётом 0:3 в последнем матче, которое последовало после неудач в играх с Казахстаном (0:2) и Северной Македонией (0:3).

В составе команды большинство игроков представляют клубы внутреннего чемпионата или местный «Вадуц», выступающий в системе швейцарской лиги. Главный тренер Конрад Фунфштык сталкивается с серьёзными вызовами при подготовке команды к противостоянию с одним из фаворитов группы.

Что касается кадровой ситуации, в предстоящем матче команда сможет выставить основной состав — травмированных игроков в заявке нет. Однако даже полная боевая готовность вряд ли поможет альпийцам существенно повлиять на исход противостояния с бельгийской сборной, которая существенно превосходит их в классе.

Шансы сборной Лихтенштейна на успешное выступление в отборочном цикле выглядят минимальными, и предстоящий матч, скорее всего, лишь подтвердит текущее турнирное положение команды.

Бельгия

Сборная Бельгии подходит к отборочному матчу против Лихтенштейна в статусе одного из фаворитов группы J, хотя старт квалификации получился для команды не самым убедительным. После четырёх сыгранных матчей «красные дьяволы» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка.

Статистика выступлений пока что демонстрирует неоднозначные результаты. Команда забила пять голов, но при этом пропустила четыре мяча в двух сыгранных матчах. Особенно ярким получился последний поединок против сборной Уэльса, где бельгийцы смогли добиться победы со счётом 4:3, проявив характер и мастерство. До этого команда сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), что показывает некоторую нестабильность в игре.

Главный тренер Руди Гарсия активно работает над формированием оптимального состава, привлекая новых игроков. В команду были вызваны голкипер Майк Пендерс из «Страсбурга», защитник Хоакин Сейс из «Брюгге» и полузащитник Чарльз Ванхутте. Капитанской повязкой в предстоящих матчах будет руководить Юри Тилеманс.

Важным фактором является то, что команда не испытывает кадровых проблем — травмированных игроков в составе нет. Бельгийцы подходят к матчу в хорошем физическом состоянии, так как успели адаптироваться после участия в Лиге наций.

Несмотря на не самый уверенный старт, сборная Бельгии остаётся одним из главных претендентов на выход из группы. Команда обладает качественным составом с опытными игроками, способными решать исход матчей в свою пользу. Предстоящий матч против аутсайдера группы должен помочь бельгийцам улучшить своё турнирное положение.

Очные матчи

История противостояний между сборными Лихтенштейна и Бельгии характеризуется абсолютным доминированием бельгийской команды. В каждом из матчей «красные дьяволы» демонстрируют своё превосходство над одной из слабейших сборных Европы, регулярно добиваясь уверенных побед. В предыдущих встречах сборная Лихтенштейна практически не создавала угрозы воротам соперника, в то время как бельгийцы стабильно забивали по 2–3 мяча, а иногда и больше.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.78.