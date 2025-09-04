Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4 сентября, сборная Грузии примет Турцию в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E Грузия — Турция 0:2 Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Саба Гогличидзе, Лука Лочошвили, Георгий Цитаишвили, Георгий Кочорашвили, Анзор Меквабишвили, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе Турция: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы, Абдюлькерим Бардакджи, Мерих Демирал, Мерт Мюльдюр, Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Юнус Акгюн, Исмаиль Юксек, Хакан Чалханоглу, Кенан Йылдыз

Ход игры

45+2' Свисток арбитра! 1-й тайм окончен! Турция ведет 2:0! Отдохнем 15 минут...

45+1' Георгий Кочорашвили исполнил классную передачу на Лочошвили, но тот не смог с метра попасть в ворота.

45' Борьба в центре поля. Георгий Кочорашвили оказался расторопнее всех и сделал дальний заброс на Зурико Давиташвили. Опасный момент — удар от Микаутадзе был заблокирован.

44' Турция вновь берет мяч под свой контроль: Юнус Акгюн пытается начать атаку правым флангом.

43' Грузия летит 0:2 и быстро разыгрывает с центра поля.

41' Г-ООООООО-Л! Турция — 2:0! Керем Актюркоглу поймал отскок от Гурама Кашия после подачи Арды и точно пробил в угол мимо Мамардашвили!

40' Отар Какабадзе не справился с проходом Керема Актюркоглу, схватил его за майку и увидел перед собой желтую карточку.

39' Лука Лочошвили мешал ввести мяч Угурджану Чакыру, за что получает желтую карточку.

38' Грузия перехватила инициативу в концовке тайма и перешла в позиционную атаку.

36' Эрен Элмалы прорывается по правому флангу, но его останавливает Гурам Кашия. Турок упал на газон и просит оказать ему медицинскую помощь.

34' Керем Актюркоглу падает в центре поля, по ноге ему зарядил Зурико Давиташвили. Желтой карточки нет!

33' Кенан Йылдыз попытался навесить в штрафную Грузии, но Георгий Мамардашвили уверенно перехватил эту передачу.

32' Эрен Элмалы лежит на газоне, небольшая пауза в игре.

31' Мерт Мюлдюр начинает очередную атаку Турции поперечным переводом, но ошибается и мяч перехвачен грузинскими защитниками.

29' Гости владеют мячом уже больше двух минут. Грузинские нападающие по-прежнему не прессингуют соперника.

28' Угурджан подключается к розыгрышу мяча защитниками, дальний заброс на Арду — мяч опять двигается около центральной линии поля.

27' Турция пытается выманить игроков Грузии на свою половину поля, но хозяева не идут в прессинг.

26' Хвича Кварацхелия накрутил защитника, но пройти к воротам не смог, однако заработал угловой.

25' Офсайд у Зурико Давиташвили фиксируют судьи, с центра быстро развели игроки сборной Турции.

24' Кенан Йылдыз дает передачу в центр штрафной на Арду, Гюлер убирает под левую и бьет с подкруткой, но мяч летит рядом со штангой.

23' Георгий Цитаишвили едва не дотянулся до классной передачи с правого фланга, но мяч улетел за пределы поля.

22' Угурджан Чакыр ставит стенку. Опасный момент: Жорж Микаутадзе был близок к голу, но защитники заблокировали удар.

21' Хвича Кварацхелия зарабатывает штрафной вблизи штрафной Турции. Исмаил Юксек получает желтую карточку.

20' Зурико Давиташвили попытался в одиночку пройти по правому флангу, но мяч был потерян.

18' Хвича Кварацхелия тянет мяч на левом фланге, но против него фолит Юнус Акгюн.

17' Арда Гюлер лежит на газоне, фол в центре поля, штрафной пробьют игроки Турции.

16' Давиташвили откликнулся на передачу с центра поля, сбросил мяч головой на Кварацхелия, но тот не дотянулся до мяча.

15' Угловой у ворот Турции. Зурико Давиташвили идет подавать.

14' Хакан Чалханоглу выполнил передачу в центр штрафной Грузии, но там совсем никого не было, капитан Турции извинился перед партерами за неточный навес.

13' Штрафной на половине поля Турции — Георгий Кочорашвили был не прав в игре против Гюлера.

12' Хвича Кварацхелия пока совсем незаметен впереди, мяч до него попросту не доходит.

10' Турция вновь активна в отборе, Гюлер перехватил мяч, сместился в центр и мощно пробил по воротам Грузии.

9' Грузия атакует левым флангом, но Элмалы Эврен надежно действует у бровки и не дает пройти сопернику.

7' Турция включает прессинг и Арда Гюлер перехватывает мяч — передача на партнеров вперед оказалась неточной.

6' Мерих Демирал нарушает правила на чужой половине поля и грузины быстро разыгрывают мяч дальним забросом.

4' Турция продолжает давить на соперника, на этот раз проводит позиционную атаку.

3' Г-ОООООООО-Л! Турция — 1:0! Подача с углового от Арды Гюлера и Мерт Мюлдюр точно пробил мимо Георгия Мамардашвили.

2' Опасная атака от Арды Гюлера в штрафную Грузии, но партнеры не поняли своего лидера, одна ко Турция заработала угловой.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Грузия — Турция начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:45 Главным арбитром встречи назначен Давиде Масса из Италии.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе», стадион вмещает 51 139 зрителей.

18:38 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Грузии и Турции. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Грузия: Мамардашвили Георгий, Какабадзе Отар, Кашия Гура, Гогличидзе Саба, Лочошвили Лука, Цитаишвили Георгий, Кочорашвили Георгий, Меквабишвили Анзор, Давиташвили Зурико, Микаутадзе Жорж, Кварацхелия Хвича.

Турция: Чакыр Угурджан, Мюлдюр Мерт, Демирал Мерих, Бардакджи Абдулкерим, Элмалы Эврен Эрен, Чалханоглу Хакан, Юксек Исмаил, Акгюн Юнус , Гюлер Арда, Йылдыз Кенан, Актюркоглу Керем.

Грузия

Футбол в Грузии сейчас на подъеме, что доказал прошедший Чемпионат Европы, где команда знатно пошумела. В отборочном цикле Чемпионата мира грузины выступают в группе Е, где помимо них выступают сборные Турции, Испании и Болгарии. Первая команда квартета выходит на ЧМ напрямую, а вторая попадает в стыковые матчи. В этой квалификации “красно-белые” еще не играли — готовятся провести свою первую встречу.

Последний тренировочный сбор Грузия проводила в июне, когда провела два товарищеских матча с откровенно слабыми соперниками. Победа над Фарерскими Островами (1:0) и ничья с Кабо-Верде (1:1).

Турция

Турция попала в непростую отборочную группу, где нельзя терять очки ни в одном из матчей, если команда планирует пробиться на Чемпионат мира. Если Испания идет отдельной строкой, то между турками и грузинами как раз таки будет разыгрываться второе место, ведущее в стыки.

Свои последние матчи сборная Турции провела в рамках товарищеских встреч в первой половине июня. “Красные” были сильнее сборной США (2:1) и проиграли Мексике (0:1).

Личные встречи

За последние 10 лет соперники сыграли всего один матч между собой. Состоялся он в рамках группового этапа ЕВРО-2024. В той встрече сборная Турции одержала победу со счетом 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.