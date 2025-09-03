Кунде: «Золотой мяч» заслужили и Ямаль, и Дембеле

Защитниквысказался о борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

«Я уже говорил это и повторю еще раз. Его заслуживают и Ямаль, и Дембеле. Они провели выдающийся сезон, к тому же с трофеями. Непросто выбрать, будучи партнером по команде обоих.

Я не из тех, кто голосует, есть аргументы в пользу обоих. Я счастлив играть с Ламином, видеть, как он помогает нам. Усман, можно сказать, достиг пика и показывает свой лучший футбол, судя по статистике. Пусть победит сильнейший», — цитирует Кунде RMC Sport

Напомним, что обладателя «Золотого мяча» мы узнаем уже 22 сентября. В прошлом году награду получил Родри.