    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Черданцев: ЦСКА — лучшая команда России по итогам лета

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал лучшую команду старта сезона РПЛ.

    Георгий Черданцев
    Георгий Черданцев

    «Мне понравилось это футбольное лето! Очень интенсивное начало сезона. Много футбола на хороших полях. Есть интрига, есть целый ряд команд, которые хорошо играют, есть приятное открытие, как "Балтика".

    По игре, по месту в турнирной таблице и по достигнутому результату лучшая команда этого лета — ЦСКА. Армейцы взяли первый титул сезона. Челестини выиграл трофей. Он, как и Карпин, если их сравнивать, — пришел в новую команду с большими амбициями. В отличие от Карпина, у него была даже более сложная ситуация, потому что человек переехал в чужую страну, в чужой чемпионат, без своего тренерского штаба. Перемены в составе ЦСКА, плюс уход Роши по ходу сезона, появление ряда новых игроков могли бы быть абсолютно объективными причинами не быть на том месте, на котором ЦСКА находится.

    В подавляющем большинстве матчей армейцы играли в самый быстрый, самый яркий, самый стабильный футбол. Победа в Суперкубке над очень сильным соперником и второе место на текущий момент в чемпионате — достойный результат. Лучшего тренера я бы не выбирал, потому что лучший тренер тот, кто сделает команду чемпионом.

    Следует отметить и работу Мусаева. Все говорили, что второй сезон для "Краснодара" будет непростым, потому что нужно будет искать повторную мотивацию. Всегда второй сезон после такого большого успеха сложен для команды, которая не привыкла, как "Зенит", ежегодно выигрывать титулы. Та пробуксовка, которая была у "Краснодара" на старте, выправлена, и они показывают классный футбол в последних турах. Безусловно, это заслуга Мусаева.

    Конечно, нельзя не отметить Талалаева, потому что по качеству игры, по месту в таблице, по очкам и по игре — это прекрасный результат.

    Ну и нужно отметить Черчесова, который, придя в "Ахмат", не потерпел ни одного поражения в чемпионате. Все‑таки Станислав Саламович — знаковая фигура для нашего футбола. Было интересно посмотреть, что у него получится на старте», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что ЦСКА в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

