    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 22:52
    • Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
    Все новости спорта

    Исак обратился к болельщикам «Ньюкасла» после перехода в «Ливерпуль»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл Трансферы
    Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак выразил благодарность болельщикам «Ньюкасла», за который выступал с 2022-го года.

    Александер Исак
    Александер Исак

    «Хочу выразить благодарность всем своим партнёрам по команде, персоналу и прежде всего — Ньюкаслу и всем замечательным болельщикам, с которыми мы провели три незабываемых года. Совместными усилиями мы написали историю и поднял клуб на тот уровень, на котором он и должен быть.

    Было честью стать частью приключения — от выхода в Лигу чемпионов до первого за 70 лет трофея. Я благодарен навсегда. Спасибо, Ньюкасл! » — написал футболист на своей странице в соцсетях.

  • Сегодня

    • Напомним, что Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

    В прошедшем сезоне форвард провел за «сорок» 34 матча в рамках АПЛ, забил 23 гола и сделал 6 голевых передач.

