Исак обратился к болельщикам «Ньюкасла» после перехода в «Ливерпуль»

Нападающийвыразил благодарность болельщикам, за который выступал с 2022-го года.

«Хочу выразить благодарность всем своим партнёрам по команде, персоналу и прежде всего — Ньюкаслу и всем замечательным болельщикам, с которыми мы провели три незабываемых года. Совместными усилиями мы написали историю и поднял клуб на тот уровень, на котором он и должен быть.

Было честью стать частью приключения — от выхода в Лигу чемпионов до первого за 70 лет трофея. Я благодарен навсегда. Спасибо, Ньюкасл! » — написал футболист на своей странице в соцсетях.

Напомним, что Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне форвард провел за «сорок» 34 матча в рамках АПЛ, забил 23 гола и сделал 6 голевых передач.