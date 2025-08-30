2-й таймСпартак — СочиОнлайн
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  19:17
    «Шинник» вырвал победу у «Черноморца» в Первой лиге

    «Шинник» — «Черноморец»: счет матча 1:0, обзор гола

    В матче 7-го тура Первой лиги по футболу ярославский «Шинник» победил новороссийский «Черноморец» со счетом 1:0.

    Тимофей Митров («Шинник»)
    Тимофей Митров («Шинник»)

    Хозяева играли намного лучше, создали больше моментов в первом тайме, но голов не забили.

    Только на 90+4-й минуте их преимущество переросло в гол. Отличился Денис Миронов.

    Гол: 1:0 (90+4') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Кирилл Маляров, Даниил Корнюшин, Валерий Кичин, Артём Голубев (Илья Порохов, 72'), Денис Самойлов (Даниэль Мишкич, 84'), Руслан Куль (Даниэль Мишкич, 84'), Альбек Гонгапшев (Тимофей Шипунов, 72'), Артем Малахов (Артемий Косогоров, 61'), Bozov N. Черноморец: Matyusha M., Заурбек Плиев, Илья Кирш, Tonevitskiy E., Арсен Адамов (Владислав Ложкин, 79'), Илья Родионов (Павел Горелов, 78'), Олег Николаев, Эльдияр Зарыпбеков, Кирилл Морозов (Заур Тарба, 58'), Даниил Гурченко (Puzanov S., 46'), Саид Алиев (Kukharchuk I., 69') Предупреждения: Bozov N. (62'), Вильмар Барриос (34')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В 8-м туре «Шинник» отправится в гости к «Енисею», а «Черноморец» к «Волге».

