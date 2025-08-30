«Шинник» вырвал победу у «Черноморца» в Первой лиге

В матче 7-го тура Первой лиги по футболу ярославскийпобедил новороссийскийсо счетом 1:0.

Тимофей Митров («Шинник») Фото: shinnik.com

Хозяева играли намного лучше, создали больше моментов в первом тайме, но голов не забили.

Только на 90+4-й минуте их преимущество переросло в гол. Отличился Денис Миронов.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Черноморец 1:0 Гол: 1:0 (90+4') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Кирилл Маляров, Даниил Корнюшин, Валерий Кичин, Артём Голубев (Илья Порохов, 72'), Денис Самойлов (Даниэль Мишкич, 84'), Руслан Куль (Даниэль Мишкич, 84'), Альбек Гонгапшев (Тимофей Шипунов, 72'), Артем Малахов (Артемий Косогоров, 61'), Bozov N. Черноморец: Matyusha M., Заурбек Плиев, Илья Кирш, Tonevitskiy E., Арсен Адамов (Владислав Ложкин, 79'), Илья Родионов (Павел Горелов, 78'), Олег Николаев, Эльдияр Зарыпбеков, Кирилл Морозов (Заур Тарба, 58'), Даниил Гурченко (Puzanov S., 46'), Саид Алиев (Kukharchuk I., 69') Предупреждения: Bozov N. (62'), Вильмар Барриос (34')

В 8-м туре «Шинник» отправится в гости к «Енисею», а «Черноморец» к «Волге».