«Кайрат» — «Селтик». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 26 августа, состоится финальный матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором «Кайрат Алматы» примет «Селтик». Начало игры — в 19:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

19:25: Арбитром сегодняшней встречи будет Маурицио Мариани из Италии.

19:20: Команды встретятся между собой в Алмате на стадионе «Алматы Орталык», который вмещает в себя 23 804 болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Кайрат»: Анарбеков, Луиш Мата, Жоржиньо, Мартынович, Арад, Глэйзер, Тапалов, Мрынский, Громыко, Сорокин, Рикардиньо.

«Селтик»: Шмейхель, Скейлз, Нюгрен, Ян Хен Чжун, Картер-Викерс, Хататэ, Маэда, Макгрегор, Форрест, Ролстон, Тирни.

«Кайрат»

«Кайрат» Алматы в настоящее время демонстрирует стабильные результаты как на внутренней, так и на европейской арене. В чемпионате Казахстана команда занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 43 очка после 20 проведённых матчей.

В последних пяти встречах алматинцы показали достаточно сбалансированную игру, одержав две победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Особенно болезненным стало недавнее домашнее поражение от «Елимай» со счётом 2:3, которое произошло в рамках национального первенства.

Европейская кампания «Кайрата» складывается весьма успешно. Команда уже преодолела несколько серьёзных препятствий на пути к групповому этапу Лиги чемпионов. В квалификационных матчах алматинцы уверенно прошли словенскую «Олимпию» (2:0 дома и 1:1 в гостях), финский КуПС (3:0 дома и 0:2 в гостях), а также словацкий «Слован», победив в серии пенальти со счётом 4:3 после ничьей 1:1 по сумме двух матчей.

В предстоящем решающем матче с «Селтиком» команда столкнётся с определёнными кадровыми проблемами. Из-за перебора жёлтых карточек не сможет сыграть Дастан Сатпаев, а из-за травм колена вне игры останутся важные игроки обороны Элдер Сантана и Жоао Пауло.

«Кайрат» подходит к важнейшему матчу в хорошей форме и с серьёзными амбициями. Победа в предстоящем поединке может стать историческим моментом не только для клуба, но и для всего казахстанского футбола, открыв команде путь в групповой этап престижнейшего европейского турнира.

«Селтик»

«Селтик» демонстрирует впечатляющую форму как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. В шотландской Премьер-лиге команда уверенно захватила лидерство после трёх стартовых туров, не потеряв ни одного очка и набрав максимальные 9 баллов.

Особого внимания заслуживает недавний матч третьего тура против «Ливингстона», в котором «Селтик» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Отличились шведский нападающий Беньямин Нюгрен, оформивший дубль, и ирландский форвард Джонни Кенни.

На европейской арене «Селтик» пока действует осторожно, но эффективно. В первом матче квалификации против «Кайрата» команда сыграла вничью 0:0, что требует от неё дополнительной концентрации в ответной встрече.

Текущая беспроигрышная серия клуба насчитывает шесть матчей, в которых команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Это говорит о хорошей форме и стабильности коллектива.

Однако к предстоящему матчу «Селтик» подходит с определёнными кадровыми потерями. Из-за травм не смогут принять участие в матче сразу три важных игрока: Трасти, Жота и Джонстон. Их отсутствие может создать определённые трудности для тренерского штаба при выборе состава.

Несмотря на эти сложности, «Селтик» остаётся одним из фаворитов противостояния благодаря своему богатому европейскому опыту и высокому классу исполнителей. Команда демонстрирует качественный футбол и стремится пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, что подтверждает их амбиции и настрой на победу.

Очные матчи

На данный момент команды провели всего одну официальную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч состоялся 20 августа 2025 года на стадионе «Селтик Парк» и завершился безголевой ничьей со счётом 0:0. Тактическая картина матча была весьма интересной. «Селтик» владел территориальным преимуществом и больше контролировал мяч, активно используя фланговые атаки. Однако «Кайрат» продемонстрировал отличную организацию обороны, не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.