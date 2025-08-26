1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Кайрат» — «Селтик». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финального матча квалификации Лиги Чемпионов «Кайрат» — «Селтик».

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Кайрат Селтик
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак«Оренбург» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция Данил ПруцевУйти, чтобы вернуться. Пять вариантов, куда «Спартак» может отправить Пруцева в аренду Пьеро ИнкапьеНовый Серхио Рамос: почему «Арсенал» стремится подписать эквадорца с необычной фамилией
  • 18:12
    • Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии
  • 18:03
    • Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели
  • 18:00
    • Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии
  • 16:22
    • «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко
  • 15:33
    • Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд
  • 14:46
    • «СЭ»: «Сочи» интересен защитник греческого АЕКа
  • 14:29
    • Президент Серии А: Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032
    Все новости спорта
    Аарон Муй
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аарон Муй
    Во вторник, 26 августа, состоится финальный матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором «Кайрат Алматы» примет «Селтик». Начало игры — в 19:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    19:25: Арбитром сегодняшней встречи будет Маурицио Мариани из Италии.

    19:20: Команды встретятся между собой в Алмате на стадионе «Алматы Орталык», который вмещает в себя 23 804 болельщиков.

    Стартовые составы команд:

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Кайрат»: Анарбеков, Луиш Мата, Жоржиньо, Мартынович, Арад, Глэйзер, Тапалов, Мрынский, Громыко, Сорокин, Рикардиньо.

    «Селтик»: Шмейхель, Скейлз, Нюгрен, Ян Хен Чжун, Картер-Викерс, Хататэ, Маэда, Макгрегор, Форрест, Ролстон, Тирни.

    «Кайрат»

    «Кайрат» Алматы в настоящее время демонстрирует стабильные результаты как на внутренней, так и на европейской арене. В чемпионате Казахстана команда занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 43 очка после 20 проведённых матчей.

    В последних пяти встречах алматинцы показали достаточно сбалансированную игру, одержав две победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Особенно болезненным стало недавнее домашнее поражение от «Елимай» со счётом 2:3, которое произошло в рамках национального первенства.

    Европейская кампания «Кайрата» складывается весьма успешно. Команда уже преодолела несколько серьёзных препятствий на пути к групповому этапу Лиги чемпионов. В квалификационных матчах алматинцы уверенно прошли словенскую «Олимпию» (2:0 дома и 1:1 в гостях), финский КуПС (3:0 дома и 0:2 в гостях), а также словацкий «Слован», победив в серии пенальти со счётом 4:3 после ничьей 1:1 по сумме двух матчей.

    В предстоящем решающем матче с «Селтиком» команда столкнётся с определёнными кадровыми проблемами. Из-за перебора жёлтых карточек не сможет сыграть Дастан Сатпаев, а из-за травм колена вне игры останутся важные игроки обороны Элдер Сантана и Жоао Пауло.

    «Кайрат» подходит к важнейшему матчу в хорошей форме и с серьёзными амбициями. Победа в предстоящем поединке может стать историческим моментом не только для клуба, но и для всего казахстанского футбола, открыв команде путь в групповой этап престижнейшего европейского турнира.

    «Селтик»

    «Селтик» демонстрирует впечатляющую форму как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. В шотландской Премьер-лиге команда уверенно захватила лидерство после трёх стартовых туров, не потеряв ни одного очка и набрав максимальные 9 баллов.

    Особого внимания заслуживает недавний матч третьего тура против «Ливингстона», в котором «Селтик» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Отличились шведский нападающий Беньямин Нюгрен, оформивший дубль, и ирландский форвард Джонни Кенни.

    На европейской арене «Селтик» пока действует осторожно, но эффективно. В первом матче квалификации против «Кайрата» команда сыграла вничью 0:0, что требует от неё дополнительной концентрации в ответной встрече.

    Текущая беспроигрышная серия клуба насчитывает шесть матчей, в которых команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Это говорит о хорошей форме и стабильности коллектива.

    Однако к предстоящему матчу «Селтик» подходит с определёнными кадровыми потерями. Из-за травм не смогут принять участие в матче сразу три важных игрока: Трасти, Жота и Джонстон. Их отсутствие может создать определённые трудности для тренерского штаба при выборе состава.

    Несмотря на эти сложности, «Селтик» остаётся одним из фаворитов противостояния благодаря своему богатому европейскому опыту и высокому классу исполнителей. Команда демонстрирует качественный футбол и стремится пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, что подтверждает их амбиции и настрой на победу.

    Очные матчи

    На данный момент команды провели всего одну официальную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч состоялся 20 августа 2025 года на стадионе «Селтик Парк» и завершился безголевой ничьей со счётом 0:0. Тактическая картина матча была весьма интересной. «Селтик» владел территориальным преимуществом и больше контролировал мяч, активно используя фланговые атаки. Однако «Кайрат» продемонстрировал отличную организацию обороны, не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Попырин — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кайрат — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Синнер — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.14
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зигемунд — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Александрова — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Престон — Рексхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.14
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кайрат — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копенгаген — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры