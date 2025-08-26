Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд

Дортмунд выкупила полузащитника

Футболист подписал с немецким клубом долгосрочный контракт до июня 2030 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила около 25 миллионов евро с учетом бонусов, при этом «Челси» также получит значительный процент от будущей перепродажи игрока.

Чуквуэмека выступал за «Боруссию» на правах аренды с февраля 2025 года, проведя в общей сложности 17 матчей во всех турнирах и забив один гол. Ранее полузащитник не смог закрепиться в основном составе «Челси», где выступал с 2022 года.