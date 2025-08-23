1-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    Дани Ольмо«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
    «Наполи» обыграл «Сассуоло», а «Дженоа» сыграл вничью с «Лечче»

    Завершились два матча 1-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча «Сассуоло» — «Наполи»
    Фрагмент матча «Сассуоло» — «Наполи»

    В одной из встреч «Наполи» обыграл «Сассуоло» со счетом 2:0.

    В составе неаполитанцев голы записали на свой счет Скотт Мактоминей на 17-й минуте и Кевин Де Брейне на 57-й минуте.

    Сассуоло — Наполи 0:2
    Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (17'), 0:2 Кевин Де Брёйне (57') Сассуоло: Стефано Турати, Себастьян Валюкевич, Филиппо Романья, Тарик Мухаремович, Джош Дойг (Фали Канде, 81'), Даниэль Болока, Лука Липани (Алиу Фадера, 73'), Доменико Берарди (Николас Пьерини, 90'), Андреа Пинамонти (Лука Моро, 90'), Арман Лорьенте (Andrea Ghion, 81'), Исмаэль Коне Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола, 90'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай (Antonio Vergara, 90'), Кевин Де Брёйне, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 82'), Лоренцо Лукка (Ноа Ланг, 82'), Маттео Политано (Давид Нерес, 76') Предупреждения: Лоренцо Лукка (46'), Доменико Берарди (56'), Исмаэль Коне (67'), Исмаэль Коне (79')

    В следующем матче Серии А «Наполи» сыграет против «Кальяри» 30-го августа, а «Сассуоло» встретится с «Кремонезе» 29-го числа.

    В параллельном матче «Дженоа» сыграл вничью с «Лечче» (0:0).

    Дженоа — Лечче 0:0
    Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Алессандро Маркандалли, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Мортен Френнруп (Витор Оливейра, 87'), Патрицио Мазини, Валентин Карбони (Микаэль Эллертссон, 73'), Николае Станчу (Мортен Торсби, 87'), Альберт Грёнбек (Жуниор Мессьяс, 59'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор, 73') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Данило Филипе Мело Вейга (Christ-Owen Kouassi, 68'), Медон Бериша (Мохамед Каба, 59'), Лассана Кулибали (Бальтазар Пьерре, 83'), Юльбер Рамадани, Киалонда Гаспар, Тете Моренте, Франческо Камарда (Конан Н’Дри, 83'), Ламек Банда (Риккардо Соттиль, 59') Предупреждения: Ламек Банда (22'), Данило Филипе Мело Вейга (36'), Аарон Мартин (75'), Тете Моренте (77'), Джефф Эхатор (86')

    В следующем поединке «Дженоа» встретится с «Ювентусом» 31-го августа, а «Лечче» — с «Миланом» 29-го числа.

