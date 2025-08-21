Наумов: Миранчук усилит «Динамо»

Бывший президентвысказался по поводу вероятного трансфераизв московское

«Антон усилит "Динамо". Он очень креативный футболист. Его игра нравится Карпину. Валерий Георгиевич хорошо знает его возможности и прекрасно представляет себе, как встроить этого футболиста в игру "Динамо". Адаптация Миранчука в новой команде пройдет хорошо. Важно и то, что Миранчук россиянин», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил, что «Сьон» ведет переговоры с «Динамо» по переходу 29‑летнего полузащитника.