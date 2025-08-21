1-й таймНеман — Райо ВальеканоОнлайн
    Альфонсо Эспино «Неман» — «Райо Вальекано». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
    Все новости спорта

    Наумов: Миранчук усилит «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сьон Трансферы
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу вероятного трансфера Антона Миранчука из «Сьона» в московское «Динамо».

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Антон усилит "Динамо". Он очень креативный футболист. Его игра нравится Карпину. Валерий Георгиевич хорошо знает его возможности и прекрасно представляет себе, как встроить этого футболиста в игру "Динамо". Адаптация Миранчука в новой команде пройдет хорошо. Важно и то, что Миранчук россиянин», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

  • Швейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ
  • «Сьон» трамплином для перехода в лигу из топ-5 не стал
  • Сегодня

    • Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил, что «Сьон» ведет переговоры с «Динамо» по переходу 29‑летнего полузащитника.

    Читайте также

