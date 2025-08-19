1-й таймАль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
    Криштиану Роналду«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция
    Мадридский «Реал» вряд ли продаст Родриго этим летом

    Мадридский «Реал» вряд ли расстанется с нападающим Родриго этим летом.

    Родриго
    Родриго

    Согласно информации журналиста Гильема Балаге, «Манчестер Сити» принял решение не подписывать бразильского вингера, поскольку клуб намерен сохранить в составе 21-летнего Савиньо Морейру. Это автоматически исключает трансфер Родриго в ближайшее время.

    Ближе к закрытию трансферного окна «Реал» может снизить запрашиваемую цену за Родриго с 100 миллионов евро до 60–70 миллионов, однако на данный момент мадридский клуб не получил официальных предложений по футболисту, и уход игрока рассматривается как маловероятный.

    В самой команде утверждают, что «Арсенал», ранее проявлявший интерес, не предпринимал конкретных шагов для заключения сделки. Также в «Реале» считают, что Родриго вряд ли согласится на переход в «Ньюкасл» в случае поступления предложения.

