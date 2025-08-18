ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»

Московскийсделал предложениео покупке 24-летнего аргентинского форвардаза сумму около 12 миллионов евро.

Как сообщает журналист Пабло Оливейра, сделка включает 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусов, а самому игроку предложен контракт до 2030 года с зарплатой около 3 миллионов евро в год. Лукас попросил 48 часов на размышления по поводу перехода в российский клуб.

Ранее Бельтран отказал «Фламенго» и не выходил на поле после этого отказа. Также форвард интересен «Ривер Плейту». В прошлом сезоне в Серии А аргентинец провёл 33 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.