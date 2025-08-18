ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамзат Чимаев против Дрикуса Дю ПлессиУверенная победа Чимаева, яркие нокауты Мерфи и Пратеса. Обзор карда UFC 319
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 15:03
    • Валерий Карпин огласил рассширенный список сборной России на матчи в сентябре
  • 13:58
    • ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»
  • 10:38
    • Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
    Все новости спорта

    ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА Футбол Италии Серия A Фиорентина Трансферы
    Московский ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» о покупке 24-летнего аргентинского форварда Лукаса Бельтрана за сумму около 12 миллионов евро.

    Лукас Бельтран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Бельтран

    Как сообщает журналист Пабло Оливейра, сделка включает 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусов, а самому игроку предложен контракт до 2030 года с зарплатой около 3 миллионов евро в год. Лукас попросил 48 часов на размышления по поводу перехода в российский клуб.

    Ранее Бельтран отказал «Фламенго» и не выходил на поле после этого отказа. Также форвард интересен «Ривер Плейту». В прошлом сезоне в Серии А аргентинец провёл 33 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Алькарас и Синнер устроят триллер в финале «Мастерса» в Цинциннати?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Калуга — Амкал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Саккари — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры