9 августасыграет в гостях ув рамках товарищеского поединка. Начало игры в 22:00 мск.

«Палермо» не смог пройти в Серию А, поскольку оступился в плей-офф. Поэтому в предстоящем сезоне хозяева снова будут играть во второй лиге. В межсезонье «орлы» провели уже 5 матчей, одержав победу во всех пяти.

«Ман Сити» сыграл на клубном чемпионате мира, где оступился в 1/8 финала. После этого подопечные Гвардиолы ушли на паузу. Для них это будет первый матч после отпуска.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не верят в «Палермо» — 15.0 против 1.09.

Того же мнения и эксперты LiveSport. Свои ставки они предложили здесь.

Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Ман Сити» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Палермо» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.