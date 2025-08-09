1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    «Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  19:58
    Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  20:35
    Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»
  20:32
    Сафиуллин не смог обыграть Руне во втором круге турнира в Цинциннати
  20:25
    Павлюченкова вылетела из турнира в Цинциннати
  19:38
    Потапова проиграла Свентек и вылетела из турнира в Цинциннати
    9 августа «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Палермо» в рамках товарищеского поединка. Начало игры в 22:00 мск.

    «Палермо» не смог пройти в Серию А, поскольку оступился в плей-офф. Поэтому в предстоящем сезоне хозяева снова будут играть во второй лиге. В межсезонье «орлы» провели уже 5 матчей, одержав победу во всех пяти.

    «Ман Сити» сыграл на клубном чемпионате мира, где оступился в 1/8 финала. После этого подопечные Гвардиолы ушли на паузу. Для них это будет первый матч после отпуска.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не верят в «Палермо» — 15.0 против 1.09.

    • Того же мнения и эксперты LiveSport. Свои ставки они предложили здесь.

    • Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Ман Сити» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Палермо» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

