«Палермо» не смог пройти в Серию А, поскольку оступился в плей-офф. Поэтому в предстоящем сезоне хозяева снова будут играть во второй лиге. В межсезонье «орлы» провели уже 5 матчей, одержав победу во всех пяти.
«Ман Сити» сыграл на клубном чемпионате мира, где оступился в 1/8 финала. После этого подопечные Гвардиолы ушли на паузу. Для них это будет первый матч после отпуска.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не верят в «Палермо» — 15.0 против 1.09.
- Того же мнения и эксперты LiveSport. Свои ставки они предложили здесь.
- Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Ман Сити» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Палермо» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
