«Марсель» обыграл «Астон Виллу», Обамеянг оформил дубль

одержал победу над(3:1) в рамках товарищеского противостояния.

У французской команды дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил свои голы на 76-й и 79-й минутах встречи.

Еще один гол в составе «Марселя» забил Мэйсон Гринвуд на 5-й минуте.

«Астон Вилла» смогла забить только один гол на 8-й минуте, отличился Джон Макгинн.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Марсель — Астон Вилла 3:1 Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (5'), 1:1 Джон МакГинн (8'), 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (76'), 3:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (79') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия (Си Джей Иган-Райли, 46'), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Амин Гуири (Пьер-Эмерик Обамеянг, 46'), Джонатан Роу Астон Вилла: Марко Бизот, Лука Динь (Алекс Морено, 81'), Тайрон Мингс, Ламаре Богард, Джейкоб Рэмси (Эмилиано Буэндия, 68'), Джон МакГинн (Юри Тилеманс, 81'), Амаду Онана, Мэтти Кэш (Bradley Burrowes, 81'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (Эзри Конса, 81'), Дониелл Мален (Эванн Гессан, 68'), George Hemmings (Бубакар Камара, 81') Предупреждения: (31'), (45 + 5'), (66'), (67'), (70'), (76'), (84'), (89'), (89'), (90 + 1'), (90 + 5')

В следующем матче «Марсель» сыграет против «Ренна» 15-го августа, а «Астон Вилла» встретится с «Вильярреалом» 10-го числа.