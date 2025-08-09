1-й таймПалермо — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри«Палермо» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:29
    • «Ахмат» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ
  • 22:21
    • ПСЖ объявил о подписании контракта с Шевалье
  • 22:07
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 22:41
    • «Марсель» обыграл «Астон Виллу», Обамеянг оформил дубль
    Все новости спорта

    «Марсель» обыграл «Астон Виллу», Обамеянг оформил дубль

    «Марсель» — «Астон Вилла»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Франции Марсель Футбол Англии Астон Вилла
    «Марсель» одержал победу над «Астон Виллой» (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — нападающий «Марселя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер-Эмерик Обамеянг — нападающий «Марселя»

    У французской команды дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил свои голы на 76-й и 79-й минутах встречи.

    Еще один гол в составе «Марселя» забил Мэйсон Гринвуд на 5-й минуте.

    «Астон Вилла» смогла забить только один гол на 8-й минуте, отличился Джон Макгинн.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Марсель — Астон Вилла 3:1
    Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (5'), 1:1 Джон МакГинн (8'), 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (76'), 3:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (79') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Улиссес Гарсия (Си Джей Иган-Райли, 46'), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Амин Гуири (Пьер-Эмерик Обамеянг, 46'), Джонатан Роу Астон Вилла: Марко Бизот, Лука Динь (Алекс Морено, 81'), Тайрон Мингс, Ламаре Богард, Джейкоб Рэмси (Эмилиано Буэндия, 68'), Джон МакГинн (Юри Тилеманс, 81'), Амаду Онана, Мэтти Кэш (Bradley Burrowes, 81'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (Эзри Конса, 81'), Дониелл Мален (Эванн Гессан, 68'), George Hemmings (Бубакар Камара, 81') Предупреждения: (31'), (45 + 5'), (66'), (67'), (70'), (76'), (84'), (89'), (89'), (90 + 1'), (90 + 5')

    В следующем матче «Марсель» сыграет против «Ренна» 15-го августа, а «Астон Вилла» встретится с «Вильярреалом» 10-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы в Оренбурге?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аякс — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крузейро — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры