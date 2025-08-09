Дивеев — об интересе «Спартака»: «Спартак» и я? Ха‑ха

Защитникпрокомментировал интерес к себе со стороны спортивного директора

«Видел эту новость, посмеялся. "Спартак" и я? Ха‑ха. Там было написано, что "Спартак" должен искать кого‑то наподобие меня в плане физической силы и мощи. Там не было, что они заинтересованы так, чтобы я к ним перешел.

Не перейду ли в будущем в "Спартак"? Никогда не буду так говорить. Мир такой, не дай бог что и как», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

ЦСКА после четырех туров набрал восемь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы 17 августа сыграют на выезде с московским «Динамо».