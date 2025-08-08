Радченко: «Спартак» очень плохо начал сезон

Бывший нападающийоценил старт сезона столичного клуба.

«"Спартак" очень плохо начал сезон. Мы видим, сколько удалений заработали футболисты команды. Это тоже сыграло свою роль. Но с таким составом в предстоящем матче с "Локомотивом" я бы поставил на "Спартак". У красно-белых очень большой клуб и миллионная армия болельщиков. Конечно, если у команды не будет побед, Станкович прекрасно понимает, что отставка неизбежна. Такой клуб, как "Спартак", ставит перед собой только самые высокие задачи», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

После трех туров РПЛ команда Деяна Станковича занимает 11-е место с 4 очками в активе.