    Радченко: «Спартак» очень плохо начал сезон

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко оценил старт сезона столичного клуба.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    «"Спартак" очень плохо начал сезон. Мы видим, сколько удалений заработали футболисты команды. Это тоже сыграло свою роль. Но с таким составом в предстоящем матче с "Локомотивом" я бы поставил на "Спартак". У красно-белых очень большой клуб и миллионная армия болельщиков. Конечно, если у команды не будет побед, Станкович прекрасно понимает, что отставка неизбежна. Такой клуб, как "Спартак", ставит перед собой только самые высокие задачи», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После трех туров РПЛ команда Деяна Станковича занимает 11-е место с 4 очками в активе.

