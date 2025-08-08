Генич: Если результата не будет, будем вспоминать Станковича как Абаскаля и Тедеско

Комментаторвысказался о возможном увольнениис поста наставника

«Столько у нас неординарных тренеров! Большой игрок — не равно большой тренер моментально. Станкович идеально подходит по менталитету, эмоциям для "Спартака", многие болельщики в него влюблены, видят в нем мессию, что он спасет команду. Мостовой верит в Деяна, потому что это человек с футбольным прошлым, кто‑то верит, что он доверится молодым и Массалыга станет супергероем.

Станкович — легендарный футболист с большим количеством титулов, но "Спартак" такая команда, которая немало людей успела перемолоть. Где‑то Деян сначала недооценивал чемпионат России, где‑то его идеи не работали, где‑то всё заработало так, что он поверил в себя, руководство влюбилось и подписало с ним новый контракт. И если произойдет отставка, мне будет очень обидно.

Всем нам, кто смотрит футбол, нужен сильный и стабильный "Спартак". Если ты тратишь 50–60 миллионов евро в год на новых игроков, надо отвечать за результат. Если результата не будет, будем вспоминать Станковича как Абаскаля, Тедеско и остальных», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» имеет в своем активе четыре очка и занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России.