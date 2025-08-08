«Челси» — «Байер». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 8 августа, в рамках товарищеской встречи лондонский «Челси» примет на своем поле леверкузенский «Байер». Следить за ходом матча можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Челси — Байер 1:0 Челси: Филип Йоргенсен, Мало Гюсто, Джош Ачимпонг, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Коул Палмер, Тирик Джордж, Лиам Дилап, Estevao Willian Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Пьеро Инкапье, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Амин Адли, Роберт Андрих, Алейш Гарсия, Нейтан Телла, Ибрахим Маца, Патрик Шик

Ход игры

40' Удар Гримальдо в угол, но Йоргенсен перевел мяч на угловой.

39' Опаснейший штрафной у ворот Челси назначает судья.

37' Фол в центре поля. Игроки Челси быстро разыгрывают мяч и переходят в позиционную атаку.

36' Челси пытается начать атаку правым флангом, но защитники Байера плотно накрывают игроков.

35' Байер бьет штрафной. Аккуратный навес, но он не доходит до цели. Йоргенсен уверенно поймал мяч.

33' Ачимпонг и Чалоба катают мяч на своей половине поля.

32' Эстевао попытался навесить в штрафную, но защитники Байера вынесли мяч.

31' Байер прижат к своим воротам, команда не может выйти на половину поля соперника.

30' Мяч у Кукурелья, он пытается начать атаку «синих» с левого фланга.

29' Джордж бьет и попадает в защитника, мяч летит на угловой. У Челси хорошая возможность забить.

28' Очередной фол Байера в нападении, на газоне Мало Гюсто.

27' Штрафной бьет Палмер, Чалоба едва не дотянулся до мяча, чтобы переправить его в ворота.

25' Фол Кванса и заслуженная желтая карточка игроку Байера.

24' Опасный удар в створ, но Йоргенсен на месте.

23' Гарсия на газоне, опасный штрафной возле ворот Челси.

21' Челси атакует левым флангом. Навес Джорджа. Удар , вратарь Байера перевел мяч на угловой.

20' Ибрагим Маза фолит в атаке.

19' Байер пропустил и начинает с центра поля.

18' Гооо-оо-л!! Челси забивает классный голешник. Эстевао был неотразим на добивании.

15' Кукурелья попытался обострить игру, но у него ничего не получилось. Мяч у Байера.

14' Защитники лондонского клуба катают мяч на своей половине поля.

13' Желтая карточка показана игроку Челси. Наказан Чалоба.

11' Ибрагим Маза попытался прорваться по правому флангу, но мяч у него выбили из под ног.

10' Навес с углового в штрафную. Гюсто пробивает мимо ворот.

9' Чалоба начинает новую атаку Челси. Опасный удар Палмера. Угловой.

8' Байер зарабатывает угловой. Подача, удар мимо ворот.

7' Ливеркузенский клуб нарушил правила в атаке. Роберт Андрих получает желтую карточку

5' Нарушение в центре поля. Байер пробьет штрафной.

4' Челси опасно атакует правым флангом. Передача и удар Кукурелья. Но защитники Байера заблокировали удар.

2' Челси взял мяч под контроль и переходит в позиционною атаку.

1' Матч начался!

До матча

20:59 Команды выходят на поле. Вот-вот будет дан старт товарищеской встрече между Челси и Байером!

20:50 Команды закончили разминку. Через 10 минут начнется матч.

20:45 Сегодняшний поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Эта футбольная арена рассчитана на 40 341 зрительское место.

Стартовые составы команд

«Челси»: Йоргенсен, Ачимпонг, Чалоба, Кукурелья, Гюсто, Сантос, Кайседо, Эстевао, Палмер, Делап, Джордж.

«Байер»: Флеккен, Гарсия, Инкалье, Куанса, Тапсоба, Адли, Андрих, Гримальдо, Телла, Шик, Маза.

«Челси»

Челси в прошлом сезоне занял 4-е место в английской Премьер-лиге и получил право участвовать в Лиге чемпионов. От третьей строчки (МанСити) “аристократы” отстали всего на 2 очка, а от лидера (Ливерпуля) на 15.

Отдохнуть в межсезонье не удалось, так как лондонская команда приняла участие в Клубном чемпионате мира и выиграла его. “Синие” провели на турнире 7 матчей, в которых одержали 6 побед. В финале КЧМ Челси разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0. Этот трофей явно придаст уверенности команде в предстоящем сезоне.

«Байер»

Байер в прошлом сезоне финишировал на 2-й строчке в немецкой Бундеслиге. Команда показала хороший футбол, но это было при старом тренере. В межсезонье у “фармацевтов” сменился рулевой: вместо Хаби Алонсо пришел Эрик тен Хаг. Нидерландский коуч сразу же принялся перестраивать команду и товарищеские матчи для него сейчас крайне важны, чтобы на деле испытать свои заготовки на новый сезон.

Байер провел 4 товарищеские встречи. В первой неожиданно уступил “молодняку” Фламенго (1:5). Но затем одержал три победы подряд: над Бохумом (2:0), Фортуной (2:1) и Пизой (3:0).

Личные встречи

Между собой эти команды играли два раза в далеком 2011-м году. Матчи состоялись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Оба раза в этих встречах побеждали хозяева поля: вначале Челси (2:0), а затем Байер (2:1). Спустя 14 лет соперники проведут между собой товарищескую встречу, результат которой раз и навсегда войдет в историю их личных взаимоотношений.

