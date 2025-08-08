ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Аристократы» не будут медлить!

    Челси — Байер. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Челси Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Байер»
    Коул Палмер
    8 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Байер». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Августа 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 21:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте в АПЛ.

    При этом «Челси» летом выиграл КЧМ. Да и вообще, лондонцы победили в пяти своих последних поединках.

    Челси — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» переиграли ПСЖ (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Флуминенсе» (2:0). Да и поединок с «Палмейрасом» завершился успехом (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Челси» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аристократы» уже почти месяц находятся без игровой практики. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и прибавить лондонцы способны.

    Причем «Челси» традиционно сложно противостоит «Байеру». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Аристократы» явно поднатореют в плане реализации.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» минувший сезон провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Байер» на 13 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 34 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Фармацевты» одолели «Пизу» (3:0).

    До того команда переиграла «Фортуну» Ситтард (2:1). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Бохуму» (2:0).

    При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фармацевты» в летних контрольных матчах выглядят блестяще. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    При этом «Байер» в трех последних поединках пропустил всего 1 мяч. Да и вообще, леверкузенцы выгодно смотрятся в атаке.

    Команда провалила лишь один из летних спаррингов. «Фармацевты» сенсационно были биты «Фламенго» (U20) (1:5).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и лондонцев команда точно не боится.

    • «Челси» победил в 5 своих последних матчах

    • «Фармацевты» победили в 3 своих последних поединках

    • «Байер» в 4 летних спаррингах выиграл 3 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 3.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.27 и 3.25.

    Прогноз: «Аристократы» обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Челси» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.77

    Челси — Байер: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 08.08.202521:00. «Аристократы» не будут медлить!
