Быстров — о Жедсоне Фернандеше: Считаете, он сразу должен попадать в состав?

Бывший полузащитник «Спартака»оценил переход полузащитникаиз

«Они усиливают позиции, которые и так усилены. Возьмите хороших крайних защитников. Сколько можно об этом говорить? Спартак издевается сам над собой. Если вы за 30 млн берете Жедсона, считаете, он сразу должен попадать в состав? Я считаю, нет», — сказал Быстров в шоу «О, Родной Футбол! ».

26-летний Жедсон Фернандеш португальский полузащитник был куплен у турецкого «Бешикташа» за 27 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории «Спартака». Контракт с ним рассчитан до конца 2029 года.

В сезоне-2024/25 Жедсон провел 49 матчей за «Бешикташ», забил 12 голов и сделал три голевых передачи. Ранее он выступал за такие клубы, как «Бенфика», «Тоттенхэм» и «Галатасарай».