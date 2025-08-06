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    Быстров — о Жедсоне Фернандеше: Считаете, он сразу должен попадать в состав?

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    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил переход полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

    Жедсон Фернандеш
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    Жедсон Фернандеш

    «Они усиливают позиции, которые и так усилены. Возьмите хороших крайних защитников. Сколько можно об этом говорить? Спартак издевается сам над собой. Если вы за 30 млн берете Жедсона, считаете, он сразу должен попадать в состав? Я считаю, нет», — сказал Быстров в шоу «О, Родной Футбол! ».

    26-летний Жедсон Фернандеш португальский полузащитник был куплен у турецкого «Бешикташа» за 27 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории «Спартака». Контракт с ним рассчитан до конца 2029 года.

    В сезоне-2024/25 Жедсон провел 49 матчей за «Бешикташ», забил 12 голов и сделал три голевых передачи. Ранее он выступал за такие клубы, как «Бенфика», «Тоттенхэм» и «Галатасарай».

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