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    «Фейеноорд» — «Фенербахче»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд»«Фенербахче» состоится 6 августа в Роттердаме. Начало события в 22:00 мск.

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    «Фейеноорд» — бронзовый призер сезона в Нидерландах. Клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграл миланскому «Интеру». Из сезона в сезон роттердамская команда прибавляет. Ее цель явно групповой этап ЛЧ.

    «Фенербахче» — вторая команда сезона чемпионата Турции, четвертьфиналист Кубка страны и участник второго раунда плей-офф Лиги Европы. В отличие от соперника турки провели более удачную предсезонку. У них 4 победы в 5 матчах.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Команды проведут первый официальный матч с 2016 года. В ЛЧ они встречались в 2002 году.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 2.16 на победу «Фейеноорда», 3.15 на победу «Фенербахче», 3.70 на ничью.

    • Эксперты LiveSport: назвали победителя в своем прогнозе, где предложили две ставки.

    • Прогноз ИИ: победа «Фенербахче» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фейеноорд» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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